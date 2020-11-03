三星将向小米、vivo 和 OPPO 供应 Exynos 芯片，vivo X60 将搭载 Exynos 1080

IT之家11月3日消息 据韩国权威媒体 BusinessKorea 今日报道，三星系统 LSI 业务部表示将在 2021 年向中国智能手机制造商小米、OPPO 和 vivo 供应其用于智能手机的 Exynos 系列处理器（AP）。

▲ 图源 BusinessKorea

据报道，因其技术实力已获得认可，三星准备在 2021 年上半年为一上述企业的廉价手机（或者中低端机型）供应 AP，且表示可能在之后向其高端智能手机供应。

由于低利润率，三星系统 LSI 业务部已开始减少向三星无线业务部门提供其 Exynos AP 的供应，并寻求以中国制造商为重点的新客户。IT之家知悉，三星 Exynos 980 和 880 已成功打入 vivo 供应链并取得一定成绩。

报道指出，自今年年初，三星电子决定对在韩国市场发布的 Galaxy S20 机型不使用自家的高级 AP （Exynos 990），而采用该公司的 5nm 工艺生产的 1080 AP （将于 11 月 12 日在上海正式发布）将被应用到 vivo 的 5G 智能手机 X60 和三星的 Galaxy A 系列上。

业内消息人士称，1080 AP 的性能将优于高通的旗舰 AP 骁龙 865。此外，三星将于2021 年初发布 Exynos 2100。

韩媒表示，三星电子正在从对华为禁令中受益。由于华为陷入困境，小米和 OPPO 需要确保更多的 AP 才能扩大生产线。在这种情况下，三星 Exynos AP 以其强大的性价比吸引到了中国智能手机制造商的关注。