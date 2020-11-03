新华社：特斯拉恶意甩锅是对中国消费者的无理傲慢

IT之家 11 月 3 日消息 据新华社今日发表文章《瞭望 | 特斯拉恶意甩锅是对中国消费者的无理傲慢》。讲解了特斯拉召回车辆却在海外不认账，反而甩锅中国用户使用习惯和监管部门压力，这种无理傲慢不能惯。

IT之家曾报道，特斯拉日前根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回部分进口 Model S、Model X 电动汽车。

官方表示，本次召回范围内的部分车辆存在一定问题，例如在经受较大的外部冲击时，前悬架后连杆球头螺栓会产生初始裂纹，继续使用车辆时该裂纹可能导致裂纹出现延展并导致球头螺栓断裂，在极端情况下球头锥形座可能会从转向节中脱出。

到此时特斯拉方面并没有太大问题，但之后特斯拉在给美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的一封信中否认了其车辆悬架存在隐患，并表示出现损坏并非质量问题，而是部分中国车主滥用造成，因此非常无奈地被迫召回。

新华社指出，2004 年 10 月 1 日中国汽车召回法规正式实施以来，中国还没有真正的强制召回案例。

该文章在指出特斯拉此举不妥的同时，还指责了特斯拉 “当面一套，背后一套”的做法，同时指出中国监管部门处理也并非完美，而应该大大方方公布对特斯拉相关车型缺陷的详细调查证据，让国内外车主都了解真相。