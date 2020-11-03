香港证监会行政总裁：需要将所有加密货币交易平台纳入监管

11 月 3 日消息，据国外媒体报道，香港证监会行政总裁欧达礼表示，香港将监管在这个金融体系内运营的所有加密货币交易平台，以防止任何类型的虚拟资产平台洗黑钱。所有于香港营运、或以香港投资者为目标客户的虚拟平台，都必须申请牌照，受当局监管。

目前世界各地的金融监管机构仍在思考如何监管加密货币行业。特别是投资者保护和防止洗钱这两个方面。

尽管香港证券及期货事务监察委员会 (SFC)去年推出了一个专门针对加密货币交易平台的监管框架，但这仅限于那些被官方归类为证券或期货的资产交易平台，而不仅仅是比特币之类的代币。

欧达礼表示，这个框架也有漏洞，如果一个平台真想钻空子，只要确保其交易的加密资产不在证券的法律定义范围内就可以了。

因此，他表示香港政府今日将根据其反洗钱法，提出一项新的牌照制度，所有于香港营运、或以香港投资者为目标客户的虚拟平台，都必须申请牌照，受当局监管。能否成功申请牌照，取决于平台的财务状况、营运经验、风险管理等，由于考虑到投资的风险，平台只可向专业投资者提供服务。

目前在香港运营的有数十家加密货币交易所。香港证监会尚未向任何交易所发放正式牌照，但据报道已原则上已同意向加密货币公司 OSL Digital Securities 发放。