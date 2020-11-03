上交所暂缓蚂蚁集团上市，阿里巴巴盘前跌 4.43%

IT之家11月3日消息 今日晚间，上交所发布公告称暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。阿里巴巴盘前跌4.43%。

上交所公告正文如下：

蚂蚁科技集团股份有限公司：

你公司原申请于 2020 年 11 月 5 日在上海证券交易所（以下简称本所）科创板上市。近日，发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第二十六条和《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十条等规定，并征询保荐机构的意见，本所决定你公司暂缓上市。你公司及保荐人应当依照规定作出公告，说明重大事项相关情况及你公司将暂缓上市。本所将与你公司及保荐人保持沟通。

11月2日，四部门联合约谈蚂蚁集团有关人员。据证监会消息，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

IT之家获悉，当晚，蚂蚁集团方面回应称，会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。

据21世纪经济报道称，有投行人士指出，如果有公司在上市期间被监管约谈，属会后重大事项，应当被要求补充披露。“补充披露后可以再上市。”

