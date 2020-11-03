你的下台电脑，应该考虑下 ARM Mac

早晨一起床，又双叒叕被 Apple Events 的消息刷屏了，这已经是苹果今年的第四次线上活动了，苹果对此也早已轻车熟路，似乎还有点乐此不疲的意思。综归今年这几次活动，共同的特点是节奏快、信息密度高、场景炫酷，感觉每次都像在看一部苹果出品的电影。

▲「One more thing」Apple Events 邀请函

而关于此次活动，主角自然是 WWDC 上提到的 Apple Silicon，相应的产品便是 ARM Mac 了。一个很值得注意的细节是，这次活动的英文邀请函主题为「One more thing」，要知道这句话在历来的苹果发布会上有很大分量，乔布斯时期，每当这句经典台词出现时，必有激动人心的新品登场，那么这次的 ARM Mac 真的会有那么 Amazing 吗？

x86 和 ARM 之争，是过去与未来的斗争

在 x86 和 ARM 中，苹果坚定的选择了 ARM。

经过这么多年发展，ARM 不仅拿下了手机、拿下了 IoT、拿下了 AR/VR/XR。现在，ARM 还想反噬 x86 的大本营——桌面端。

ARM 芯片基于精简指令集（RISC），架构灵活多变，可以面向不同设备采用不同的架构，同时还兼具着迭代效率高、低功耗、高能效的特性。目前手机、平板、可穿戴、IoT 等各种移动设备中全都是它的身影。而伴随着 5G 和 IoT 的发展，对于 ARM 芯片的需求量还有巨大的空间。

而基于复杂指令集（CISC）的 x86 芯片则长期统治了桌面电脑数十年，由于历史遗留问题，x86 芯片设计起来相当麻烦，而且功耗高、能效比和迭代效率也远不及 ARM 芯片，这使得 x86 芯片不得不、也只能被绑在桌面电脑上，它注定会与未来失之交臂。

▲WWDC 2020 库克公布 Apple Silicon

在这种情况下，ARM 的优势越来越大，所以苹果打算自研 ARM 芯片，也就是用 Apple Silicon 来替代传统的 x86 芯片，这个计划最早在前段时间的 WWDC 上被公布，库克说：整个芯片平台的迁移过程将持续约两年时间，而基于 Apple Silicon 的首台 Mac 电脑也将在年底亮相。现在它已经来了，留给 x86 的时间也许不多了。

苹果并非第一个布局 ARM 的厂商

在布局 ARM 这件事上，微软或许更积极。

从商业上讲，x86 架构背后的最大受益者是桌面电脑的顶级供应商——由 Intel 和微软组成的 Wintel 商业联盟，Intel 负责提供桌面电脑核心硬件、微软负责 Windows 系统授权，二十多年来长此以往，他们不断攫取着个人电脑发展带来的巨额暴利。

▲垄断 PC 行业的 Wintel 联盟

不过商业的本质永远是追求利益最大化，变化发生在移动互联网时代，随着移动设备的崛起，微软和 Intel 逐渐意识到时代的危机感，他们知道不能在 x86 这一棵树上吊死，于是便着手开拓新的赛道。

2012 年，Wintel 商业联盟出现裂痕，微软脱离 Intel 发布了 Surface RT，这是一款完全基于 ARM 平台打造的二合一平板电脑，它抛弃了 Intel 转而采用 NVIDIA Tegra 3 T30 处理器，微软还特别为此定制了专注于 ARM 平台下的 Windows RT 操作系统，它完全不支持 x86 架构下的任何软件。

▲2012 年发布的 Surface RT

但俗话说「船大难掉头」，尽管微软推出了一整套基于 ARM 平台的软硬件解决方案，但最终还是以惨淡结局收场了，究其原因主要是微软在 ARM 平台上的生态建设太过薄弱了。

罗马并非一日建成的，赶鸭子上架的微软暴露出太多问题，Windows RT 系统更像是 Windows 的阉割版，而并非全新设计的系统，尽管微软为它定制了更适合触控的 Modern UI，但 Windows 本身在触控上依然存在「水土不服」的情况。

除此以外，最致命的问题在于第三方软件的脱节，离开 x86 应用的用户就像没有了食材的大厨，他们不能安装使用常用的 exe 软件，而只能购买 Microsoft Store 内的极少数应用，这让大多数用户几乎无法使用 Surface RT 办公，体验非常差…… 这本是微软自己犯下的错误，最终却让用户来买单，所以最终 Surface RT 失败也许就是最好的宿命了。

All in ARM，或许只有苹果能成

微软的故事告诉我们，All in ARM 不只是换个 ARM 芯片那么简单，最关键的在于软件生态的建设。

很明显，在这方面苹果是最具实力的。过去几年中，苹果在 iPhone、iPad 和 Apple Watch 上推出了非常多出色的芯片，尤其是 iPad Pro 上的 A12X 和 A12Z，这两款芯片拥有着堪比桌面级处理器的性能，还兼具出色的功耗控制水平。

据最新爆料显示，过几天发布的 ARM Mac 将采用基于 A14 开发的 A14X，这款 5nm 制程的芯片毫无疑问又是「默秒全」级别的。当然，除了性能外，苹果自研的 ARM 芯片还有着强大的图形性能和长久的续航，在机器学习和神经网络上也更有优势。

▲Apple Silicon 示意图

苹果转向 ARM 阵营的同时，也意味着要抛弃 Intel。虽然这在表面上看起来只是更换处理器平台，甚至在商业上也能理解为是成本更低的选择，但实际上无论是之于苹果还是用户都是一件好事。

过去几年里，英特尔芯片几乎处于「挤牙膏」和不断跳票的状态，这严重影响了 MacBook 的产品规划和更新节奏，而更换 ARM Mac 后，苹果完全可以自主掌控产品节奏，降低 Mac 电脑的成本。如果苹果愿意的话，甚至能推出廉价版的 Mac 以换取更多的市场份额。

而在软件生态上，前段时间的 WWDC 已经给出我们答案，在那场发布会中，苹果软件工程高级副总裁 Craig 展示了一台运行在 A12Z 芯片上的 Mac 电脑，这台电脑安装了最新的 macOS BigSur 系统，Craig 用它流畅的演示了 macOS 中的众多原生 App，还演示了很多大家熟知的专业软件，例如 Photoshop、Lightroom、Final Cut Pro 以及微软 Office 等，甚至还有 Maya 这种 3D 建模软件。

▲运行在 ARM Mac 演示机上的 Photoshop

同时，在第三方软件的适配上，为了帮助开发者更好的「迁移」到新平台，苹果推出了 Universal、Rosetta、虚拟化技术等一整套解决方案，它可以将现有的 Mac 应用高效快捷的无缝移植到 ARM 架构能兼容的系统中，而且这套解决方案还同时支持 Intel 和 ARM 两大平台。

更令人惊讶的是，苹果想要通过 ARM Mac 将 iOS 生态融入其中。由于 ARM Mac 采用了与 iPhone、iPad 上架构相同的芯片，因此 iPhone 和 iPad 上的应用可以无需任何修改的在 ARM Mac 上运行。

在 WWDC 上，苹果工程师向我们展示了在 ARM Mac 上运行 iPhone 游戏《纪念碑谷 2》，可以看出 iPhone 应用在 ARM Mac 中会以窗口化的形式呈现，在某种程度上，这已经突破了「多屏协同」的界限，将桌面端和移动端彻底打通，完全融合在了一起。

▲运行在 ARM Mac 演示机上的《纪念碑谷 2》

苹果手握着软件生态、操作系统、硬件芯片三张王牌，相比于微软而言，转向 ARM 这件事情更有可能成功，也只能由苹果来做。

过去的十年里，苹果在移动端上做出许多顶级芯片、构建了极为繁荣的 iOS 系统生态，而现在苹果想要以同样的方法来创新 Mac 电脑，建立「大一统」的 Apple 生态，过几天的首款 ARM Mac 就是第一步，它到底有多 Amazing，几天后一起见证吧！