雷蛇 iPhone 12 Pro 保护壳上手体验：提升散热，还有近乎「变态」的防护性

不出意外，iPhone 12 系列再一次成为了近来一段时间最受关注的电子产品之一，首批下单的用户应该已经收到了来自于 Apple 发出的快递。对于大多数人来说，将旧手机数据导入新手机之后，接下来要做的可能就是上官网或者其它第三方平台去物色一个自己比较中意的手机保护壳了。

如果大家有印象的话，去年 iPhone 11 系列发布不久，雷蛇就推出过名为 Razer Arctech 雷蛇冰铠手机壳，当时极客之选还做过相关上手文章。今年也不例外，前不久他们又针对 iPhone 12 系列带来了 Razer Arctech Pro 冰铠专业版手机壳，我们拿到的是与 iPhone 12 Pro 相配套的型号。

与前几代有所不同，今年 iPhone 12 系列整体外观有了比较明显的变化，由相对圆润的风格回归到了 iPhone 5 时代的棱角分明设计。相对应的，Razer Arctech Pro 冰铠专业版手机壳在线条运用上也走了硬朗路线，「游戏风」更浓了。

雷蛇这次没有将 RAZER 字样印在手机壳上，取而代之的是标志性的雷蛇图案，不过相机外围以及散热阵列等细节之处的点缀色没有变化，依旧是经典的雷蛇绿。也正是有了这些元素的加入，你很容易就能够知道这是一款来自雷蛇的手机保护壳。

之所以在产品命名后缀上加入了「冰铠」两个字，主要还是因为这款手机壳具备良好的散热能力。Razer Arctech Pro 冰铠专业版手机壳用到了一种叫做 THERMAPHENE 的散热技术，后盖导热层能够将手机热量通过通风槽道快速传递至外界，以此来帮助手机达到更快散热的目的。

细心的朋友应该也发现了，这代保护壳的散热阵列位置以及面积都有了一些变化，雷蛇将其挪到了后盖下方，并且开孔数量也有所增加。这样做的直接好处是，即便今年 iPhone 12 系列加入了对 5G 的支持，运行过程中发热量要比以往来得更大，最终散热效果也依旧能处于一个比较理想的水平。

翻过来看下内部。Razer Arctech Pro 冰铠专业版手机壳同样做了一层绿色的纤维内衬，摸上去很柔软。它的用途主要有两个，其一是手机发生意外跌落时，能够起到一定缓冲效果；另外，特殊的纹理设置结合材质本身特性，意味着手机和保护壳之间会留出一定间隙来帮助散热。

防护性上这款手机壳所做的还不只如此。我们发现，雷蛇在它的顶部以及底部左右两个边角处均加入了很多圆形凸起设计，当手机以不规则方式发生意外跌落的时，比较容易出现问题的中框以及棱角处会获得额外保护。

值得一提的是，Razer Arctech Pro 冰铠专业版手机壳外围采用了类似于包边的设计，但其并非全封闭，而是把四个边角做了留空。也就是说，手机掉落的时候棱角不会直接与地面接触，进一步提升了对手机棱角的防护。

我比较喜欢这款手机壳的地方还是它对于相机部分的防护。iPhone 12 Pro 和 iPhone 11 Pro 一样，后置摄像头比较突出，并且手机平放的时候摄像头表面玻璃会直接和桌面接触，套上 Razer Arctech Pro 冰铠专业版手机壳之后则可以很好解决这个问题。

对于正面的防护也同样如此，它的四个边框都要比手机屏幕平面略高一些，所以即便你将手机反过来放到桌面上，也不太容易出现刮花屏幕的情况。当然，从安全性出发，入手之后我们还是不太建议「裸奔」使用，贴张膜会来得更保险一些。

至于大家比较关注的握感方面，Razer Arctech Pro 冰铠专业版手机壳虽然看上去会有一些类似于磨砂的效果，不过上手手感十分细腻。比较特别的地方是，手机壳两侧并非平面直角设计，而是在靠近背面的地方做了斜切处理，握持时不用担心卡拇指的问题。

总的来说，Razer Arctech Pro 冰铠专业版手机壳的优点在于，它有着比很多其它手机壳更好的防护性，同时独特的散热机制对于手游玩家来说也很有吸引力。当然，凡事有舍有得，将防护性和散热性能提上来之后，手机的三围也会因此有所增加。

最后，这款手机壳价格为 399 元，已经正式开售，不过发稿前我们去看了下，目前其只有 iPhone 12 mini 版本可以直接购买，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的保护壳尚处于无货状态，感兴趣的朋友可以留意下。