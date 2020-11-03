对话联想刘军：中国市场份额达 42%，5 年内将服务打造成新增长引擎

11 月 3 日晚间消息，联想集团今日公布 2020/21 财年第二财季业绩，该季度营收达到 1005 亿元，增长 7.4%；净利润增长 53.4%，达到 21.5 亿元。联想集团执行副总裁兼中国区总裁在接受新浪科技等采访时表示，联想中国经受住了突如其来的重重考验，未来 PC 主营业务继续实现跨越式发展，同时力争在未来 5 年内将服务和解决方案打造成联想中国新的增长引擎。

刘军表示：“联想中国的 PC 业务取得了非常好的成绩，营业额市场份额达 42%，创第二财季历史新高。在未来将继续推进精细化客户覆盖和服务落地，在政企、教育、商务等领域持续发力，同时继续打造大消费生态，以 PC 为龙头，推动手机、平板电脑、SIoT 和云服务整体跃进，不断满足细分客户群的需求，持续深化 “以客户为中心”转型。

数据显示，该季度联想智慧服务业务的销售额就接近 18 亿元，同比增速达 49%，其中智能化全周期服务收入增长 199%。刘军表示，“过去几年我们非常强调‘端—边—云—网—智’以及生态体系和三大类服务等核心能力，在积累优势的同时业务进展非常快。”他说 ,“在第二条战线，我们的使命就是推动各行各业的客户实现智能化升级。”

据悉，针对智能化转型，联想中国区在今年 7 月正式发布 RISE 全域智能化服务生态战略 , 以 “端边云网智”新一代技术架构和智能化服务生态联盟为基石，布局智慧城市、智慧教育、智慧农业、智慧能源、智能制造、智慧商务等 “6+”领域。