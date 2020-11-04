马斯克：特斯拉一度只差大约一个月时间就要破产

特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）周二发布 Twitter 消息称，近年来特斯拉一度只差大约一个月时间就要破产，当时该公司仍在研究如何批量生产 Model 3 电动轿车。

在 Twitter 上一次有关特斯拉筹资历史的讨论中，一名粉丝发问道：“当 Model 3 投入量产时，特斯拉离破产还有多远？”

马斯克回答道：“最接近（破产）的时候只有大约一个月。在很长一段时间里——从 2017 年中期到 2019 年中期——提高 Model 3 产量都带来了极端的压力和痛苦。（那时候简直是）生产和物流的地狱。”

在谈到把一款新的电动汽车投入量产的问题时，马斯克经常都会提到 “生产和物流地狱”。但在此之前，他和特斯拉从来都没有披露过该公司距离可能的破产还有多长时间的消息。在 2019 年初，特斯拉 Model 3 的季度产量还不到 6.3 万辆，当时马斯克在 “Autonomy Day”活动和与机构投资者的电话会议上宣传该公司在自动驾驶领域中的抱负，并筹集到了数十亿美元资金。

马斯克和特斯拉其他高管在当时提交季度财务申报文件以及召开投资者电话会议时表示，该公司将可利用现有的现金流为其业务需求提供资金，筹集资金只是为了防止经济衰退或全球汽车需求疲软。

在第三季度，特斯拉连续第五个季度实现盈利，这在很大程度上要归功于监管信贷（regulatory credit）销售。

现在，特斯拉已经不再单独公布 Model 3 的产量数据。但自从在美国量产 Model 3 遭遇了 “生产和物流地狱”之后，该公司已经在上海开设了一家新的 “超级工厂，目标是每年生产 15 万辆 Model 3，然后将包括 Model Y 和 Model 3 在内的年产量提高到至少 25 万辆。

此外，马斯克周二还在 Twitter 上为其史无前例的 CEO 薪酬计划进行了辩护。根据马斯克在 2018 年与特斯拉达成的继续担任该公司 CEO 的协议，他不会从该公司支取工资，但如果公司业务达到一定的里程碑，那么他就可获得日后以锁定的价格购买公司股票的权利。一名 Twitter 粉丝对此进行了评论，而马斯克回答称：“这事是真的，不过我没想到股价这么快就涨了这么多。”

马斯克还提到，他拿这笔钱是为了自己的另一家公司——太空探索技术公司 SpaceX。他表示：“（我拿这些）股票期权的原因是，需要这笔钱来帮助支付让人类在 10 到 20 年内登上火星的费用。”

在新冠病毒大流行肆虐之际，马斯克已经从上述薪酬计划中拿到了几笔期权，总价值超过 110 亿美元。与此同时，特斯拉大幅削减了员工工资，让工人暂时休假，还让加州弗里蒙特工厂的工人在该州和当地官员认为复工还不安全的时候就回去上班。