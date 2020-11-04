美股周二全线上涨，阿里巴巴和陆金所逆市大跌逾 8%

美国时间周二，美股收盘全线大涨。投资者希望美国总统选举将有明显胜出者，推迟宣布选举结果或选举结果有争议的情况或将被避免。

道琼斯指数收盘于 27480.03 点，上涨 554.98 点，涨幅 2.06%，盘中一度上涨逾 700 点，但收盘时略有回落；标准普尔 500 指数收于 3369.16 点，上涨 1.78%；纳斯达克综合指数收于 11160.57 点，上涨 1.85%。

具体来说，在美股周二交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于 110.44 美元，上涨 1.54%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1650.21 美元，上涨 1.49%；亚马逊收于 3048.41 美元，上涨 1.46%；微软收于 206.43 美元，上涨 2.03%；Facebook 收于 265.30 美元，上涨 1.51%；甲骨文收于 56.80 美元，上涨 0.62%；IBM 收于 114.16 美元，上涨 1.11%；奈飞（Netflix）收于 487.22 美元，上涨 0.64%；特斯拉收于 423.90 美元，上涨 5.84%；推特（Twitter）涨 5.73%，优步（Uber）涨 2.76%；Lyft 涨 7.06%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，台积电收于 87.69 美元，上涨 2.31%；英伟达收于 520.78 美元，上涨 3.49%；英特尔收于 44.85 美元，上涨 0.88%；阿斯麦收于 372.06 美元，上涨 1.88%；博通收于 353.76 美元，上涨 0.71%；高通收于 125.45 美元，上涨 1.19%；德州仪器收于 147.30 美元，上涨 1.17%；AMD 收于 76.58 美元，上涨 2.52%；美光科技涨 2.76%；应用材料公司涨 2.49%。

在美国上市的主要中概股普遍上涨，网易收于 85.91 美元，上涨 1.87%；阿里巴巴收于 285.57 美元，下跌 8.13%；京东收于 82.69 美元，上涨 0.45%；百度收于 134.11 美元，上涨 0.04%；拼多多收于 97.72 美元，上涨 6.66%；蔚来收于 35.50 美元，上涨 6.54%；理想汽车收于 24.05 美元，上涨 5.11%；小鹏汽车收于 22.21 美元，上涨 7.19%；哔哩哔哩收于 44.62 美元，上涨 0.36%；好未来收于 66.86 美元，上涨 0.78%；爱奇艺收于 24.92 美元，下跌 1.07%；跟谁学收于 68.66 美元，上涨 4.81%；微博跌 2.60%；携程跌 0.58%；汽车之家涨 0.85%；金山云涨 5.39%；陆金所跌 8.26%。

蚂蚁集团暂缓在上海证券交易所 A 股、香港联交所 H 股上市计划，引发市场震动。阿里是蚂蚁集团的最大股东，受冲击明显。此外，同属于科技金融行业的陆金所股价也遭受了打击。

美国国民证券（National Securities）首席市场策略师阿特 · 霍根（Art Hogan）表示：“对市场而言，宣布谁是（大选）赢家肯定更好，不管赢家是谁。如果我们明天醒来发现没有明确的赢家，市场不应该感到意外。但如果我们在下周中旬还讨论这个问题，讨论起诉到法庭和重新计票，那将是最糟糕的情况。”

投资者也在关注美国参议院选举，这将决定所谓的 “蓝色浪潮”是否会接管美国国会。包括进一步财政刺激在内的重大政策转变，取决于哪个政党拥有国会控制权。

投资公司 Leuthold Group 首席投资策略师吉姆 · 鲍尔森（Jim Paulsen）在接受媒体采访时表示：“随着大选终于临近，先前因传言而抛售的投资者现在可能会因消息而买入，在上个月下跌近 10% 之后，终于又开始逢低买入了。”

除了总统大选，美国还面临新冠肺炎病例激增的问题。据美国约翰 · 霍普金斯大学的数据，截至上周日，美国 7 天内平均每天新增新冠肺炎病例达 83805 例，较一周前增加了近 20%。