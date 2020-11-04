昆仑万维的流量之困：爆款游戏难寻，收购 Opera 欲讲新故事

日前，A 股游戏公司昆仑万维发布公告称，子公司香港万维拟购买 Opera 8.47% 的股权，交易价款合计约 5.4 亿人民币。交易完成后，香港万维将持有 Opera 53.88% 股权，正式控股 Opera。

Opera 是一家欧洲老牌浏览器公司，在全球拥有 3.6 亿月活跃用户。Opera 在包括印度、东南亚，以及非洲市场有着一定的认知度，推出的 OperaNews 致力于做 “海外版今日头条”，直指海外流量。这无疑代表了昆仑万维做地正风生水起的投资业务。

近年来，昆仑万维在国际互联网、影视等多个领域投资，而其主营的游戏业务的存在感越来越低，已然偏离了原来的游戏赛道。此番昆仑万维收购 Opera 后，又能在资本市场讲出什么新故事，值得持续关注。

正式控股 Opera，“海外版今日头条”故事如何讲？

今年 3 月 2 日，昆仑万维在召开的机构投资者沟通会上明确了其长期发展计划，即 Opera 一直以来都是公司重要的战略资产，会择机进一步增持 Opera。

这 “进一步增持”已然有了下文。根据公告，昆仑万维子公司香港万维拟采用支付现金的方式，购买 KFH 持有的 Opera 1950 万股，即 Opera 在外流通股份的 8.47% 的股权，交易价款合计为 8014.5 万美元（约合 5.4 亿元人民币）。

本次交易完成后，香港万维将持有 Opera 53.88% 股权，Opera 将成为昆仑万维全资子公司的控股子公司，并会被昆仑万维纳入合并财务报表范围。

据悉，Opera（中文名欧朋）于 1995 年在挪威成立，是一家欧洲老牌浏览器公司，2016 年 2 月被昆仑万维联合 360 以及丝路基金收购，由昆仑万维董事长周亚辉接手担任 CEO。

Opera 主要面向海外市场，其用户群体主要分布在非洲与南亚，规模均超过 1 亿人，其次为东南亚、欧洲。2018 年 Opera 在美国纳斯达克上市，据媒体报道，彼时周亚辉表示，“Opera 有 30 年的红利期，坚持耕耘十年它一定能成为 100 亿美金的公司。”

Opera 招股书显示，公司旗下产品主要包括移动端浏览器、PC 浏览器、Opera News 三个方面。其中，Opera News 是 Opera 基于人工智能与大数据在流媒体方向的布局，是 Opera 的主要产品发展方向，曾被认为是 “海外版今日头条”。

昆仑万维在 Opera 原本单一的浏览器搜索模式上，加入了精准推送的新闻资讯服务，商业模式从原来的导航、搜索引擎分成、软件预装延伸至广告变现领域。

截至 2020 年 6 月末，Opera 在全球拥有 3.6 亿月活跃用户，其中移动端活跃用户为 2.26 亿，桌面端活跃用户为 7500 万。

投融资专家许小恒对记者表示，Opera 在包括印度、东南亚，以及非洲市场有着较高的认知度，其在全球拥有 3.6 亿的月活跃用户对昆仑万维有很好的互补，除此之外，Opera 推出的基于 AI 算法的 OperaNews，有助于提升用户的使用时长。而这对昆仑万维来说无疑提供了一个新的流量入口。

从财报数据来看，2020 年 1-6 月，Opera 营业收入 1.93 亿美元，同比增长 73.6%；同期亏损 372.20 万元。Opera 称，亏损主要是受海外疫情等因素影响，Opera 于一季度一次性计提全年信用损失 2700 万美元，导致一季度亏损 2085.9 万美元；而 Opera 第二季度环比实现扭亏，实现净利润 1714.1 万美元。

著名经济学家宋清辉对蓝鲸 TMT 记者表示，预计此次全面控股 Opera 对昆仑万维影响有限，Opera 是否是一块好的资产，尚待未来进一步观察。

在浏览器领域，Opera 与其他全球性浏览器产品进行直接竞争，包括 Google（Chrome 浏览器）、Apple（Safari 浏览器）和 Microsoft（InternetExplorer 和 Edge 浏览器），此外还与其他在特定国家和地区拥有强势地位的区域性互联网浏览器公司竞争。在内容领域，Opera 面临着来自其他互联网公司的竞争，各类竞争者在全球范围内推广内容产品和服务，包括 Google、Apple 及各类传统媒体，例如本地性和全球性报纸和杂志。

在手机性能普遍不足的新兴市场，Opera 可能会与其他应用程序竞争用户手机中有限的存储空间。同时随着新产品的推出和现有产品的发展，未来可能会面临更多竞争。

许小恒则认为，长时间缺乏爆款游戏的昆仑万维，面临着市场竞争力衰弱的情况，在主营游戏业务几乎难有起色，此前核心的社交业务被迫出售的背景之下，昆仑万维选择并表 Opera 无疑是一种很稳健的做法。

爆款游戏难寻，昆仑万维的游戏标签正摇摇欲坠

昆仑万维三季报显示，今年前三季度，受 Grindr 剥离报表影响，公司实现营业收入 22.7 亿元，同比下降 15.88%；同期实现净利润 41.75 亿元，去年同期为 9.45 亿元，同比增长 341.62%，其中 29.48 亿元来自于第二季度出售 Grindr 所产生的投资收益所得。

由此可见，昆仑万维通过投资获利颇丰。今年 3 月 6 日，同性社交平台 Grindr 被昆仑集团以约 42.15 亿元对价转让给 SanVicente。预计产生投资收益约 31.64 亿元。

与之相对的是，昆仑万维主营的游戏业务近年来营收比重逐步降低。2019 年年报显示，其网络游戏营收仅占总营业的 40.76%，低于其社交网络业务的 53.32%，游戏营收增长也仅为 1.91%。同时，据媒体报道，其研发人员数量在去年出现了超一半的锐减，研发投入金额也开始减少。

根据三季报，2020 年 1-9 月，昆仑万维的研发费用为 1.02 亿元，同比减少 49.32%，主要是由于报告期工资薪酬减少所致。

目前来看，昆仑万维旗下支柱游戏仍是 2016 年推出的《神魔圣域》，目前也已进入营运尾声。

《神魔圣域》在 2017 年的收入为 5.61 亿，而到了 2019 年上半年，其收入下滑到了 1.43 亿。同期，用户数量虽有增加，但月活也下滑明显，2017 年第四季度的活跃用户为 259 万人，而 2019 年第二季度活跃用户数降至 140 万人，相比 2019 年第一季度下滑近 56 万，付费用户数量也下降了近 1.07 万人。这些数据均说明这款游戏颓势已现。

易观分析师廖旭华对记者表示，“在行业内比，昆仑的游戏业务属于那种问题不大，也给不了人增长信心的比较平庸的水平。不能说它没有继续壮大的机会，但是目前从昆仑万维管理层对外分享的战略和策略，以及这两年的产品略显平庸来看，难见机会。”

据披露，昆仑万维旗下新游《仙剑奇侠传移动版》于 3 月底在中国大陆地区发行，并且于三季度在港澳台地区上线。同时《BLEACH 境 · 界 - 魂之觉醒 : 死神》日文版在 9 月中旬正式上线运营。

《仙剑奇侠传移动版》作为有着大 IP 的手游曾备受期待，但上线后却难见水花。七麦数据显示，自《仙剑奇侠传移动版》上线以来，其关注度不断下滑，近三个月来排名基本在 300 名之外。

此外，昆仑万维在财报中表示，其新游戏项目也在研发孕育阶段，预计在 2021 年第一季度陆续上线，但并未具体说明是哪些新游戏。

《2020 年度第一季度中国游戏产业报告》显示，2020 年一季度中国游戏产业实际销售收入 732.03 亿元。其中，移动游戏市场实际销售收入 553.7 亿元，占整体收入比例达到 75.64%，行业保持较快增长。伴随着行业竞争日益激烈，头部效应不断加强，缺少强势游戏作品的昆仑万维恐怕很难突围。

自成立以来，昆仑万维逐步形成了移动游戏平台（GameArk）、休闲娱乐社交平台（闲徕互娱）、投资等三大业务矩阵。业内人士认为，从某种角度来看，Opera 或将成为昆仑万维一大增长点，在面临着不小挑战的情况下，昆仑万维能否讲出新故事，仍需时间验证。