科学分析：我们的太阳系会在太阳死亡后幸存吗

北京时间 11 月 4 日消息，据国外媒体报道，虽然说我们的太阳还很年轻，可以继续燃烧闪耀大约 45 亿年，但总有一天，它会死去，到时候我们的太阳系会发生什么呢？

恐怕，在太阳死亡之前，麻烦就已经开始了。我们首先必须要面对的是年迈的太阳本身。随着太阳内部的氢持续聚变，氦——氢聚变反应的产物——会在太阳核心不断积累。

当周围无用的副产品越来越多时，太阳的聚变反应也越来越困难。然而，太阳大气层的内向压力却不曾改变。所以，为了维持平衡，太阳只能提高聚变反应的温度，结果核心的温度也越来越高。

这就意味着，随着太阳一天天老去，它会逐渐变得明亮起来。举个例子，恐龙看到的太阳，可比我们今天看到的，要来得黯淡一些。但是，再过个几亿年，我们的地球在炽热太阳的照耀下会变得十分滚烫。

我们的大气层将荡然无存。海洋蒸发。有那么一阵子，地球和现在的金星会有点相似，被令人窒息的二氧化碳大气团团包裹。

然后，更糟的情况发生了。

在氢聚变的最后阶段，太阳会不断膨胀，变形又变红。一个巨大的火红色太阳定然会吞噬水星和金星。地球可能会一样被吞噬，也可能会逃过一劫，具体取决于太阳会膨胀到什么程度。如果太阳那膨胀的大气层也将我们的世界淹没的话，地球会在不到一天的时间里消失。

不过，即便太阳没有膨胀到吞噬地球的程度，我们的命运也好不到哪里去。太阳释放出来的极端能量将足以使岩石汽化。到时候，我们的地球恐怕也只剩大铁球一个。

太阳辐射增强，对外行星而言自然也不是好事。土星环由几乎不含杂质的水冰构成。未来，当太阳温度升高时，土星环将不复存在。围绕这些外行星运行的冰封世界也将不复存在。木卫二、土卫二等等都会失去它们的冰雪外壳。

起初，只有增强的辐射会破坏这四颗外行星，剥夺它们的大气层。这些大气层和地球大气层一样不堪一击。但是，随着太阳继续膨胀，太阳大气层的外层卷须会找上这些外行星。靠着这些物质，外行星可以将自己吞噬，进而变得比以往任何时候都来得庞大许多。

但此时，太阳还不会消停。在太阳生命的最后阶段，它会像心脏一样，反复膨胀和收缩，这个过程将持续数百万年。从重力上来说，这不是最稳定的状态。一个疯狂的太阳会以怪异的方向吸引和排斥外行星，可能会导致外行星发生致命碰撞，或把外行星彻底踢出太阳系。

在之后的几亿年里，太阳系的最外围将成为适宜人类居住的地方。当巨大的火红色太阳释放出如此之多的热量和辐射时，适宜居住的区域（恒星周围温度恰好可以维持液态水的区域）将向外移动。

如上所述，起初，外行星的卫星将融化。失去冰雪外壳之后，它们的表面可能会有液态水海洋。最终，柯伊伯带天体（包括冥王星和其神秘伙伴等）也会失去冰霜。其中最大的一个天体可能会变成一颗迷你地球，在遥远的地方，绕着一个变形的红太阳运行。

再接下来，我们的太阳会放弃挣扎，在一系列大爆炸中褪去外层大气层，只留下恒星核：一团炽热的碳和氧。

这颗刚刚形成的白矮星仍然非常炽热，会释放出足以对已知生命带来致命打击的 X 射线。但是再过十亿年左右，这颗白矮星会逐渐冷却到更加容易控制的温度，然后久久地停留在浩瀚宇宙。

这颗黯淡的白矮星会创造出一个新的适宜居住区域。但是，由于这个曾经的太阳它现在的温度不太够，所以这个新的适宜居住区域离白矮星会非常非常近，比目前水星绕太阳的轨道更近。

在这样的距离之下，任何行星（或行星核心）都将难逃被潮汐力瓦解的命运，即白矮星的引力在不经意间将行星撕成碎片。

不过，这也可能是我们能得到的最好结局。