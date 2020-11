随着新主机的即将上市,索尼正在让更多游戏兼容 PS5,基于新主机的 “Game Boost”功能,许多 PS4 游戏提供了更高的分辨率和性能。

根据《往日不再》开发商 Bend Studio 的说法,该游戏将在 PS5 上提供动态 4K 分辨率和 60fps 支持。与大多数第一方游戏一样,也可以支持 PS4 到 PS5 的存档转移。

值得一提的是,《往日不再》是 PlayStation Plus 会员新福利 PlayStation Plus Collection 作品名单中的一员,该福利将在 PS5 首发时上线,能够让 PS Plus 会员在 PS5 上下载并游玩一些经典 PS4 大作,而不需要再额外付费。

《往日不再》是 PS4 末期的开放世界游戏,在市场上也颇受欢迎。此前,Bend Studio 已经开始针对次世代主机新作的开发及招聘工作,看来《往日不再》续作有望在次世代时期出现在主机平台。