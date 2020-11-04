蚂蚁 IPO 惊魂一夜

原定 11 月 5 日上市的蚂蚁金服，因马云、井贤栋、胡晓明于 11 月 2 日被监管约谈事件暂缓 IPO。

昨晚，上交所、蚂蚁集团先后发布公告称，蚂蚁集团将暂缓在上交所科创板、港交所上市。

暂缓理由是：蚂蚁集团实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项事项，可能会使得蚂蚁集团不符合相关发行上市条件，或者信息披露要求。

此消息过后，蚂蚁集团执行董事长井贤栋当晚立即召集中高管进行紧急会议。根据腾讯新闻《一线》报道，参加紧急会议的为蚂蚁集团 P9 级以上。会议上提及到 “暂缓”之后，保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右。

从 8 月 25 日同步向上交所和港交所递交 IPO 申请，到确定 IPO 发行价，再到公布中签结果，蚂蚁只用了两个多月时间。按照此前 68.8 元 / 股的定价，蚂蚁的 IPO 市值将达到 2.1 万亿，创造全球最大 IPO 纪录，马云将彻底坐稳中国首富的位置，蚂蚁每名员工也将平均分到大约 830 万元，股民认购蚂蚁的热情一度空前。

然而，一切都戛然而止。

规模高达 209 万亿的打新资金，涉及到 666 万户 A+H 股民，还有场内外机构投资者，将被悉数退回，蚂蚁员工也将暂缓庆祝与看房日程 ......

包括手续费、利息等认购资金将退回

昨晚，上交所和港交所暂缓蚂蚁 IPO 的消息出来后，有参与了认购的散户表示 “辛辛苦苦白打中了这么多签”。

对于这个即将到来的全球最大 IPO，资本市场热情高涨，引发散户疯狂抢购。据媒体此前的统计显示，A+H 两市合计有 666 万户认购蚂蚁股票。

以港股为例，有 155 万散户参与了认购。

参与打新需要提前冻结资金，还涉及到手续费和利息，如果是融资加杠杆，则费用更高。有消息称，冻结资金约 1.3 万亿港元，如此计算，155 万股民利息亏损上亿。

不过，4 日早上消息，不少券商已公布退还包括利息和手续费在内的资金的消息。

蚂蚁集团在港交所发布公告明确表示，将退回香港公开发售的申请股款的安排，包括手续费和利息。

香港公开发售的申请股款，包括 1.0% 经纪佣金，0.0027% 香港证监会交易徵费以及 0.005% 香港联交所交易费在内，将不计利息分两批退回。

第一批于 11 月 4 日退回，其余剩下于 11 月 6 日悉数退回。

来源：官网截图

随之，互联网券商富途证券也发出消息称：将退回蚂蚁集团全部认购手续费和银行融资利息。

富途表示，与此相关的成本均由富途承担，而相关费用的退还时间和方式将进一步通知。

来源：官网截图

除了散户，在参与蚂蚁打新总计超 20 万亿元的资金中，还有庞大的公募和私募基金群体。

蚂蚁集团在港股发了 16.7 亿股，其中机构投资者分配了 15.03635 亿股。以发行价每股 80 港元计，蚂蚁集团此次共从机构投资者处获得募资额约为 1200 亿港元。

根据腾讯新闻《一线》报道，蚂蚁的股票已在过去几天内完成了 1000 万股的交易，以价格每股 100 港元、115 港元以及 120 港元等。相较于发行价 80 港元每股，最高溢价了 50%。

这些机构投资者实际上是以场外交易，即以协议形式完成，并非公开市场交易。

按照场外交易的协议，机构投资者购买的 1000 万股还未生效，因为协议规定的生效时间为 11 月 5 日，也就是说，这 1000 万股的场外交易已经作废。

昨晚暂缓上市消息一出，蚂蚁集团最大股东阿里巴巴股价应声大跌。截止北京时间 11 月 4 日美股收盘，阿里巴巴下跌 8.13%，从昨日的 310 美元 / 股跌至 285.57 美元 / 股，总市值蒸发近 700 亿美元。

来源：官网截图

受此影响的不仅仅是阿里巴巴的市值。按此前的步伐，除了能产生市值最大的巨无霸公司之外，随之诞生的，是批量造富的蚂蚁集团内部员工。

据媒体报道，仅蚂蚁集团内部，按照其员工激励计划，蚂蚁集团员工及顾问的奖励共计约 1377 亿元，平均每名员工分到大约 830 万元。有媒体表示，不少员工已经开始在杭州看房，掀起了买房热，推高了杭州房价。此外，蚂蚁员工还纷纷筹划准备了庆功喜宴。

但随着 IPO 暂缓，一切的火热进行都将暂停冷却。

而昨晚 9 点 25 分，原先定于上海证券交易所的 IPO 敲锣会场的测试，也不得不喊停。尽管这时候，依旧有人在和 “蚂蚁集团”进行合影留念。

估值将重调？

虽然参与打新认购股票的大小投资人 “白辛苦一场”，但是业内人一致认为，蚂蚁上市只是暂缓，并非暂停，后续上市也将进行新的打新认购。

不过，后续上市，蚂蚁的估值可能被重新调整。

证券分析师贺锦对燃财经表示，相关监管文件不可能是最近才制定的，很可能是半年甚至 1-2 年前就已经开始酝酿，“所以只是暂缓上市，应该是要重新估值。”

此次，蚂蚁集团 A+H 股拟募资规模为 345 亿美元，对应着远期市盈率约为 40 倍，随着蚂蚁集团正式确认本次 A 股发行价为 68.80 元 / 股，按照发行价的总市值最终定格在 3130 亿美元。按此市值排名，蚂蚁集团一举超过 “工农中建交邮”六大国有银行，甚至超过上市银行市值第一的摩根大通。

这些掌管几十万亿资产的大型银行，历经百年不衰，而蚂蚁集团成立不过短短 16 年，总资产是工行的百分之一，年净利润不足工行的十分之一。

因此有投资者分析，蚂蚁的发行估值过高，虽然长期看具备投资价值，但短期看并非合适的买入时机。

因此，也有观点认为，若后面因监管加强导致公司估值重估，股价不断下跌，就会 “套牢”很多老百姓，从中小投资者保护角度来说，可能暂停上市会更好些。

除了蚂蚁集团的估值可能会被重估外，市场人士还担忧，引发其他金融科技公司的估值重估。

比如，此举也影响到即将在科创板上市的京东数科。

京东旗下从事金融科技业务的子公司京东数科，核心业务包括京东金条和京东白条。今年 9 月 11 日，京东数科披露招股书，计划募资约 200 亿元，目标上市估值在 2000 亿元左右。

蚂蚁上市按下暂停键，给体量小一个量级、但业务属性相似的京东数科传递了不利信号。3 日晚间美股开盘，京东股价下跌 3%。

暂缓 IPO 背后：或是蚂蚁与监管的博弈

暂缓 IPO、估值可能重调背后，是蚂蚁就其 “金融”与 “科技”谁是本质的争议。

从时间线上，很多人把蚂蚁集团的这次意外，归因于阿里巴巴创始人、蚂蚁集团实控人马云 10 月 24 日在外滩金融峰会上的发言。

马云在会上谈论了监管与创新的问题，并认为全球通行的银行资本和风险监管标准过于老旧，也指出了当前中国金融业一直存在的问题。

随后便是，11 月 2 日晚，证监会发布消息称，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对马云、井贤栋和胡晓明进行了监管约谈。

四家监管机构对蚂蚁集团高管罕见的联合约谈，但并未披露约谈细节。据报道，知情人士称，蚂蚁集团的领导团队被告知，公司将面临更严格的审视，须遵守与银行类似的资本和杠杆监管规定。

尽管蚂蚁金服一直声称自己与银行有别，以科技为金融创新之举造福小微群体，但其金融属性业务仍是不争事实。

招股书显示，蚂蚁的收入分三块，分别是 “数字支付与商家服务”、“数字金融科技平台”以及 “创新业务及其他”。简单来说，就是支付宝的支付业务，以及以蚂蚁花呗、借呗和余额宝为代表的金融业务，包括微贷、理财和保险，以上业务加起来贡献了蚂蚁 99% 以上的收入。

目前，蚂蚁是中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷平台，截至今年 6 月末，蚂蚁促成的消费信贷余额和小微经营者信贷余额合计超过 2.1 万亿元，这使得蚂蚁的微贷业务今年上半年收入 285.86 亿元，占总营收的 39.41%，超过支付成为蚂蚁最核心的收入来源。

不过，蚂蚁集团的业务本身，是否属于金融范畴，是否适用于现有的金融监管标准，相关业内人士称，《征求意见稿》不可能一夜之间出来。一直以来想要撕下 “金融”标签，加深 “科技”印象的蚂蚁集团，也不得不回归到 “金融服务”上来。

有银行人士认为，马云选择在临近上市的时间点向监管喊话，置气或者发泄情绪为主要目的的概率很低。在演讲之前，蚂蚁应该大致了解相关监管文件可能要在近期推出，所以讲话讨价还价的意味很浓，目的是想为蚂蚁集团争取空间。

上周六 10 月 31 日，金融委召开专题会议，明确指出，“要加强监管，依法将金融活动全面纳入监管，有效防范风险。”11 月 2 日，银保监会、中国人民银行就《网络小额贷款业务管理暂行办法 (征求意见稿)》公开征求意见。该意见监管范围涉及蚂蚁两款核心贷款产品——花呗、借呗。

被约谈后，加之新的监管规定密集出台，毋庸置疑监管环境已经发生变化。蚂蚁集团此前并未对此详细披露，而是只对媒体回应：“会深入落实约谈意见，继续沿着‘稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢’的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。”

因此，蚂蚁暂缓上市有可能是博弈的结果。

因此，有业内人士分析道，此次事件，是监管承认了蚂蚁集团的合法性，但代价是将蚂蚁集团纳入和银行一致的监管标准。蚂蚁不再是所谓身份不明的 “科技助贷机构”，换句话说，蚂蚁可以正大光明的做金融了。

通过此次监管，蚂蚁金服也和其他竞争对手拉开了差距。市面上不会再出现 30 亿资本金放 3 万亿贷款的事情。同时，市场再有其他竞争对手想崛起，不仅仅是资本金的问题，光是省内开展业务这个约束条件就要努力很久。而蚂蚁，因为存量的因素，不受上述限制。监管长期来看，保护了蚂蚁的既得利益，打击了拼多多、抖音等金融市场的后起之秀。蚂蚁未来的互联网金融的业务有了一定的垄断性。

而监管层通过这次监管也将得到想要的结果：至少保证了市场上不会很快出现下一个蚂蚁，互联网小额贷款群体性风险将得到控制。