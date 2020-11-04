自制 App 追踪麦当劳的「冰激凌机」：哪台坏了一目了然

试想一下，当你兴致勃勃的开车去买麦当劳的冰激凌时，到了店里发现冰激凌机坏了，这是多么痛的领悟 ......

在国内，我们可能觉得这是小概率事件，但 Rashiq Zahid 可不这么认为。

Rashiq Zahid 是一位德国的软件工程师，今年 24 岁了。他就经常遇到这种倒霉事，很多次他特意开着车去买麦旋风或者奶昔的时候，却听到来自店员的那毁灭性的话语，“冰激凌机坏了”。

于是，Rashiq 决定专门为麦当劳的冰激凌机做一个 App，机器坏没坏在去之前就可以一目了然，再也不用担心跑冤枉路了。

他把做好的应用公布在了自己的推特上，瞬间引来了大家的关注，已经有 3.5w 人为他点赞了。

网友也纷纷称赞他的创意，看来大家都很需要这个 App~ 甚至有网友愤愤不平，“我从来不相信机器会坏掉，我认为他们提前关掉了机器，这样他们就不用在关门前一小时或半小时清洗机器了。”

来看看 Rashiq 是怎么建立这个应用的吧~

灵感来自麦当劳 App，对其 API 进行逆向工程得到 “McBroken”

今年 7 月，Rashiq 去了柏林克罗伊茨贝格区的一家麦当劳，他想在现场的自助下单机器上点一份麦当劳的新地（Sundae），但却无法供应，他试图通过 App 下单，同样遭到了挫败。

在看他来，这趟简直是白来了。“我想，一定有什么可以做的，”Rashiq 说道。

于是他就想到创建一个名为 “McBroken”的 App。

Zahid 准备从麦当劳可以在线点单的 App 入手，因为一旦冰激凌机坏掉，App 上就会显示无法供应。

“我喜欢浏览不同的应用程序，看看它们的安全特性和内部 API。我非常熟悉如何对应用程序进行反向工程。这应该很简单。”

结果这比他想象的要难的多。

最初，他创建了一个 API，试图每隔一分钟就从每一个麦当劳的位置添加一个新地到他的购物车中。然而这款应用弄清了他的意图，并屏蔽了他——“就好像，你不能这么做，你看起来像个机器人，”他回忆说。

经过一夜的反复试验，Zahid 想出了一种特殊的时间框架。后来，他的程序尝试每 30 分钟添加一个冰激凌。如果机器人能够成功添加到购物车，它就会让 McBroken 知道该位置的机器正在工作。如果不能，位置就会得到一个红点。

一位自称是麦当劳员工的推特用户亲测有效。

Zahid 直呼，“我现在每分钟都在美国的各家麦当劳下单一个价值 18752 美元的订单，来弄清楚哪些地方有坏掉的冰激凌机。”

Zahid 首先在德国测试了 McBroken，该公司有大约 1500 家分店。他骑车到柏林的每一个地方，手动输入新地（Sundae），来确定他的机器人是否返回了正确的信息。结果证明，他成功了！

如今，他把这个 App 扩展到了美国。

在这里可以显示所有美国麦当劳分店的地图，用点来表示。正常工作的冰激凌机用绿点表示，而坏掉的用红点来表示。在 App 右侧还可以看到汇集的统计数据，比如当前美国的麦当劳有 7.54% 的冰淇淋机坏掉了，其中纽约坏掉的冰激凌机已达 15.22%。

网站链接：

https://mcbroken.com/

Zahid 称，“我当时想，这对德国来说会很有趣，但对美国来说可能会很不可思议，美国可是麦当劳的总部。”

20 分钟内一万名访问者，网站曾临近崩溃，如今受到了麦当劳高管支持

在网站推出的 20 分钟内，McBroken 就获得了 1 万名访问者。然后网站就开始运行缓慢，最终崩溃了。

“我在一个每月 5 美元的服务器上运行这个程序，所以它肯定会崩溃，”Zahid 说。经过一个小时的故障排除 (包括卸载一些流量)，Zahid 向 the Verge 的记者保证，网站 “工作得很完美”。

现在他还在网站首页请求资金支持~

他原本就是以做着玩的心态建立的应用，当他听说人们发现它确实有用时，他感到很震惊。“我做这个只是为了好玩，”Zahid 说。但却被网友称为，“哇，这是我这周看到的最好的东西。”

随着网站的影响力与日俱增，不知道麦当劳最终是否会关闭这项业务，但麦当劳美国通信副总裁 David Tovar 似乎表示支持。他在推特上称，“只有真正的麦当劳粉丝才会竭尽全力帮助顾客买到我们美味的冰激凌！”