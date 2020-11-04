“无货源”电商培训：人和货两头全被忽悠，本质是卖 “爬虫软件”

现在个人、小微公司做跨境电商是不是一个好时机？



近半年来，随着国内疫情逐步消退，跨境电商零售出口市场陆续复苏。根据海关总署披露的数据显示：今年上半年进出口总额增长 26.2%，出口增长 28.7%。

以人民币计价，六月份出口总额同比增长了 4.3%，为连续第三个月实现同比正增长。其中跨境电商出口总量，更是一路高歌猛进。对此有机构预测，2020 年我国跨境电商交易规模将达近 13 万亿元，约占到中国进出口总额的 37%。

这种跨境电商逐渐复苏的形势，也吸引了不少企业、个人加入，开始转型、从事跨境电商零售业务。与之同步的，是跨境电商培训也如雨后春笋般遍地开花，尝试帮助更多新人融入跨境电商大潮。

只不过，近来一些新入场的跨境电商从业者，对自己从事跨境电商的实际遭遇却颇有微词。有跨境电商经营者称，海外电商平台规则死板、苛刻，动不动就封禁店铺；有商家表示商品花了十几天送到买家手中，买家转过头来就投诉卖家；更有经营者透露，商品刚刚发货至转运仓，买家便申请退货。

那么，究竟是什么原因导致这些经营者认为跨境电商难做？他们的实际运营感受与培训机构传授的结果为何大相径庭？

给钱就能用的 “傻瓜式”应用

“听朋友说今年跨境电商很好做，有人因此挣了大钱，我一下就动心了。”

家住珠海的晓莉是一位全职宝妈，今年六月，上小学一年级的的儿子复课返校后，她听从一位朋友的劝说，打算找点儿事情做，消磨时间之余也可赚些零花钱贴补家用。

疫情结束后国内跨境零售电商的势头向好，因此她在朋友建议下决定尝试参与一种 “无货源跨境电商”的新模式，“我在网上看到一家机构的广告，本部是在廊坊，但可以在线系统学习操作和运营。”

一番沟通了解后，晓莉缴纳了 5000 元学费，这家机构很快给她发过来一套软件、一套自学视频，并安排她进入了学员微信群。一开始是上理论课程，之后会有实操传授。她告诉懂懂笔记，群内要求全员禁言，禁止互加，只有一位 “导师”会不定时分享运营技巧。

“这家机构主推的是无货源跨境电商培训，（经营者）不用备货，只要用好机构给的软件即可。”群内 “导师”告诉所有学员，只要注册亚马逊电商平台的店铺，并且将店铺后台与软件相互 “捆绑”，就可以实现全自动商品发布优化。

据导师宣称，这套软件会自动采集 “优势货源”并自动翻译成为英文，发布到他们（经营者）的亚马逊个人店铺。之后，经营者只需等待来单即可。如果有海外买家购买相关商品，系统会自动在采集的原店铺下单，并将产品发往国内的转运仓，再转运到买家的手里。

“当时我也了解了一下，软件采集的商品是阿里巴巴和淘宝的，自动翻译简直是学渣的福音。”晓莉说，尽管是傻瓜式的运营，但在亚马逊上注册店铺，还是有相当大的难度，因此，她又花了 1000 元找培训机构，购买了一个现成的店铺账号。

正如 “导师”所说的那样，她将软件与购买到的店铺进行 “捆绑”之后，软件开始自动采集大量商品，并翻译发布到了亚马逊店铺里，然后就开始 “无人值守”、等待开单了，“我感觉这样也不会太忙碌，平时多盯着点儿电脑就行，还能照顾家人日常生活，。”

培训机构宣称软件捆绑店铺之后，一般五天内就能开单。然而，晓莉开店一周之后，后台仍旧毫无声息，她向 “讲师”请教，对方以手头事情很忙为理由推脱，最后甚至不回复了。无奈之下，她只能添加学习群的群友，试图一问究竟。

“加了好几位群友，结果都说一直没开单，讲师和培训机构的客服也都玩起了消失。”更让她震惊的是，花了 1000 元购买的 “店铺”居然被平台封店了，给出的理由是 “商品侵权”，“前后花了 6000 元，结果什么都没有做成，至今我都不敢告诉爱人。”

难道说，这些 “傻瓜式”跨境零售电商培训，只是机构收割的 “智商税”？

培训本质是卖 “爬虫软件”

“如果跨境电商这么好做就好了，这些机构……”

阿群是深圳一家跨境电商公司的运营总监，听闻懂懂笔记讲述晓莉的遭遇之后，他也显得有些无语。阿群表示，早在去年底行业内就已经出现了不少类似的跨境电商培训机构，专门哄骗小白学员报班学习。

实际上，这些培训机构传授的不是跨境电商的开店技巧，也没有 Listing 优化，更不会有 FBA 发货流程，纯粹只为了销售机构开发或代理的 “傻瓜式”ERP 软件而已。其所有课程以及视频教程，都只围绕 ERP 软件的应用操作。

“估计是看目前全球疫情严重，国内疫情好转，许多人都想做跨境电商，让这些培训机构觉得有机可趁。”阿群强调，做跨境电商并不比在淘宝、京东上开个网店简单，想做好、想开单，必须深入了解、坚持运营、优化 Listing。

大部分临时起意想做跨境电商的个人或小微企业，大都不具备跨境电商运营的专业知识，往往是在网上查找资料，寻找开店运营的捷径。因此那些伪装成培训机构的软件掮客投其所好，推出所谓 “无货源跨境电商”、“跨境电商速成”培训班，就是要赚一把就走。

“相比卖进销存软件，小白更容易接受这种培训的方式。但类似的 ERP 软件对他们来说弊大于利。”阿群告诉懂懂笔记，这类 ERP 软件技术含量不高，原理是用爬虫技术抓取阿里巴巴、淘宝上的商品信息，然后再用翻译引擎简单地中译英，最后发布至海外平台的店铺里。

速度快的话，这种软件每天可抓取、翻译、发布上万商品，如果真有海外买家下单，部分高级一点儿的系统会在对应的店铺里完成下单购买商品过程，再通过海外电商平台的自发货系统，将国内商品发往转运仓、转运自海外。

“有些低能一点儿的软件，开单之后还需要经营者人手区下单，然后再发转运仓。”阿群表示，所谓的 “无货源跨境电商”看似无本生意，但会引发无法预料的后果。

首先，抓取的商品往往会被海外电商平台判定为 “垃圾信息”，权重降低、开单困难。即便在软件的商品搜索 “货海”战略下开了单，也纯属侥幸；其次，是商品会涉及侵权行为。这类软件从电商店铺抓取的信息，往往涉嫌侵权，而海外电商平台尤其是亚马逊，对于这类侵权行为打击相当严厉，只要发现有侵权行为店铺很快就会被封。

“只要店铺封禁了，尚未回款的货款铁定是拿不回来了，经营者也会损失部分资金。”阿群告诉懂懂笔记，由于亚马逊鼓励商家通过 FBA（亚马逊物流服务）发货，无货源跨境电商一般会通过自发货的形式。因此，相应的权重也会降低，得不到平台的流量扶持。再加上无货源跨境电商往往是要等海外买家下单之后，系统或经营者才会从货源商家的系统上下单，购买商品后发至转运仓，这会导致物流时效延长。

也就是说，一旦买家等不及或者感觉进度太慢，就会申请取消这个订单，即便到货了，也会招致投诉。

显然，所谓 “无货源跨境电商”培训，只是相关软件掮客造出来的概念，至于培训课，也只是这些机构为了赚取小白的费用，所用的伪装罢了。如果跨境电商如此简单，随便上个培训课就能开单，那专业运营人才早就面临失业了。

在阿群看来，只有急功近利、想轻松无本获利的小白才会上当受骗，软件掮客利用的恰恰是一些人的 “贪念”。但是，在了解到不少事例后，可以发现被软件掮客忽悠的远不止个人小白。

一套软件忽悠厂家和小白

“今年出口订单损失不少，当时想着做做（跨境电商）零售也是条出路。”

小杨是汕头一家中型内衣工厂的 “厂二代”，他告诉懂懂笔记，以往工厂生产的内衣、家居服主要是出口欧美的，年初受疫情影响就开始都转为内销了。6 月份无意中看到周边有部分工厂悄悄做起跨境零售电商，他也决定要尝试一番。

由于工厂以往做的都是传统外贸，对于电商尤其跨境电商一窍不通，他在无奈之下只能上网查找资料，同时发招聘信息 “招揽”专业人才。这期间，一家号称能协助企业做跨境零售电商、往海外铺货的机构找来了。

“对方说是旗下有大量的海外合作电商店铺，工厂只要购买一款 ERP 软件，再交一笔加盟费，货源就可以出现在软件内，相关商家就会将商品发布在亚马逊的店铺里。”对方表示，只要有买家下单，订单就会出现在小杨所购买软件的后台里，非常方便快捷。

订单生成后，小杨只要根据物流信息发货，发送至转运仓，即可将零售商品销到海外买家的手上。这家机构介绍的模式让小杨极为兴奋，立刻掏了 3000 元购买了这款 “神乎其神”的软件，另外又给了对方 5000 元的加盟费。

“之后我就开始安排小弟（员工）往后台发布所有的商品信息，有图片、介绍以及价格。”根据这家机构提供的操作说明，他安排员工在几天内发布了工厂的所有商品，然后就开始憧憬订单了。

然而等了将近一个月，居然一个订单都没出现。无奈之下小杨找这家机构的客服讨说法，客服一开始很有耐心，先是让他优化一下产品的内容，例如丰富详情介绍，检查图片的格式等等。再之后，就对他们爱搭不理，最后连信息也不回了。

小杨所购买的这种 ERP 软件，与前述中晓莉 “上当”的是否一样？

“其实都是一样的东西，都是上了软件贩子的当，只不过是一套软件两头骗而已。”阿群对此表示，由于今年部分传统工厂、企业在外贸业务上受阻，让企业主非常焦虑，因此这些软件掮客也利用了这一心理，宣称软件拥有大量跨境电商渠道，吸引企业主购买。

所谓的海量海外电商店铺可以帮企业广铺货源，自然会吸引生产企业入局。工厂、企业上传的商品货源资料，其实是与软件爬虫抓取国内电商平台的商品信息形式类似，经过简单翻译之后，这些信息就会发布到电商平台，也会出现在那些参加培训学员的店铺中。

“一方面对学员说‘无货源经营’，软件可以自动抓取、推荐商品，全自动发布到海外店铺里；另一方面对工厂、企业主说拥有大量的店铺，可以广铺货源。”阿群表示，除了销售所谓的 ERP 软件外，软件掮客还会游说着急上马的企业主，缴纳一笔 “海量电商平台店铺”的加盟费用。

这样一套毫无技术含量的 “爬虫工具”，之所以可以在小白、厂家两头热卖，利用的恰恰都是小白、厂家急于做跨境电商，急于赚钱、铺货的心理。

对于小白而言，无需资金备货还能赚到钱，对于厂家而言无需投入运营，就可以轻松做跨境电商。概念着实诱人、空手套狼够狠。

实际上，“无货源跨境电商”就是换了壳的 “赚差价”模式，无论小白还是企业，只要细想一下就能明白，全球市场笼罩在疫情灰霾之下，如果有机构可以开发出如此简单的软件，轻松帮助厂家海外销货、帮助小白全球赚钱，那么早就名扬天下了。他们为何还要苦哈哈地打广告、造概念、卖软件呢？

这令人不由得想起那些自称为 “股评专家”者在网上忽悠人所说的话：钱对机构而言只是一串 “数字”而已……