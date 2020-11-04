Adobe Acrobat 和 Reader 软件发现任意代码执行漏洞，需尽快升级

Adobe Acrobat和Reader是美国Adobe公司PDF文档软件，Adobe Reader免费使用，可查阅PDF文档，无法进行修改加水印等编辑操作，而Adobe Acrobat则是收费的，除了基本查阅PDF外，可进行高级编辑操作。

11月3日，Adobe为 Acrobat和Reader发布了紧急安全更新，这些更新解决了被评为危急和重要等任意代码执行漏洞 。以下是漏洞详情：

漏洞详情

来源：

https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb20-67.html

1.CVE-2020-24435 严重程度：危急

该漏洞主要是由于基于堆的缓冲区溢出引起的，成功利用此漏洞可导致任意代码执行。

2.CVE-2020-24436 严重程度：危急

该漏洞主要是由于越界写操作引起的，成功利用此漏洞可导致任意代码执行。

3.CVE-2020-24430，CVE-2020-24437 严重程度：危急

该漏洞主要是释放后重用(Use-after-free)引起的，成功利用此漏洞可导致任意代码执行。

4.CVE-2020-24433 严重程度：重要

该漏洞主要是访问控制不当引起的，成功利用此漏洞可导致本地特权升级

5.CVE-2020-24432 严重程度：重要

该漏洞主要是输入验证不正确引起的，成功利用此漏洞可导致任意JavaScript执行

6.CVE-2020-24429 严重程度：重要

该漏洞主要是由于签名验证绕过引起的，成功利用此漏洞可导致本地特权升级

7.CVE-2020-24427 严重程度：重要

该漏洞主要是输入验证不正确引起的，成功利用此漏洞可导致敏感信息泄露

8.CVE-2020-24431 严重程度：重要

该漏洞主要是由于安全功能绕过引起的，会导致动态库注入攻击（动态库注入是指在程序启动或运行的时候，通过某种手段加载另一套接口库，替换原有依赖库中的函数。这样可以达到改变程序功能而又不对原有代码进行修改的目的）

受影响的产品版本

Windows和macOS平台：

Acrobat DC 和 Acrobat Reader DC：2020.012.20048及更早版本

Acrobat 2017和Acrobat Reader 2017 ：2017.011.30175及更早版本

Acrobat 2020和Acrobat Reader 2020 ：2020.001.30005及更早版本

解决方案

Windows和macOS平台：

对于 Acrobat DC 和 Acrobat Reader DC： 应用2020.013.20064升级补丁修复

对于 Acrobat 2017和Acrobat Reader 2017： 应用2017.011.30180升级补丁修复

对于 Acrobat 2020和Acrobat Reader 2020： 应用2020.001.30010升级补丁修复

Adobe建议用户按照以下说明将其软件安装更新到最新版本。

最新的产品版本可通过以下方法之一提供给最终用户：

用户可以通过选择帮助>检查更新来手动更新其产品安装。

检测到更新后，产品将自动更新，而无需用户干预。

可以从Acrobat Reader下载中心下载完整的Acrobat Reader安装程序 。

对于IT管理员（托管环境）：

从ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/下载企业安装程序 ，或参考特定的发行说明版本以获取安装程序的链接。

通过首选的方法（例如AIP-GPO，引导程序，SCUP / SCCM（Windows））或在macOS，Apple Remote Desktop和SSH上安装更新。