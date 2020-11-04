微软美国商城最新补货 Xbox Series S，神速售罄

IT之家11月4日消息 微软Xbox Series S 是有史以来最小、最时尚的 Xbox 游戏机。你可以以299美元的实惠价位享受下一代全数字游戏机的速度和性能。
今天，Xbox Series S再度在微软美国商店补货预购，不过IT之家在撰稿期间，Xbox Series S已快速售罄，显示脱销或无货状态。
下面是Xbox Series S的亮点：
通过YouTube、Netflix等应用访问你最喜欢的娱乐节目。
享有超过 100 款游戏，并享有 1 个月 Xbox Game Pass 试用版。
使用Xbox Velocity架构，体验新一代的速度和性能，由定制的SSD和集成软件提供支持。
利用定制化的 512GB NVMe SSD 將载入时间降至最低，并利用快速恢复功能，在最近玩过的多个游戏之间瞬间无缝移动。
在 Netflix、Amazon、Hulu、Microsoft Movies & TV 等网站上观看 4K 蓝光电影和串流 4K 视频。
在最快、最可靠的游戏网络Xbox Live上，与远近的朋友和家人一起坐在沙发上或在全世界范围内进行游戏。
支持Xbox One游戏和配件一起工作