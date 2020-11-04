微软美国商城最新补货 Xbox Series S，神速售罄

IT之家11月4日消息 微软Xbox Series S 是有史以来最小、最时尚的 Xbox 游戏机。你可以以299美元的实惠价位享受下一代全数字游戏机的速度和性能。

今天，Xbox Series S再度在微软美国商店补货预购，不过IT之家在撰稿期间，Xbox Series S已快速售罄，显示脱销或无货状态。

下面是Xbox Series S的亮点：