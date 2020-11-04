你的双 11 快递可能被烧了：湖北荆门一货车追尾起火 20 吨零食被烧成灰烬

IT之家 11 月 4 日消息 据荔枝视频报道，近日，湖北荆门，两货车在高速上追尾起火，后车整个车身被大火吞噬。救援人员陆续到场，所幸未造成人员伤亡。不过，由于起火车辆堆积着快递，约 20 吨零食层层叠放清理困难，被大火烧成灰烬。

消防提醒：双十一期间全国物流剧增，司机在行驶前一定要做好车辆安全检查。

IT之家获悉，10 月 28 日，国家邮政局举行快递业务旺季服务保障专题新闻发布会。国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍，今年的旺季范围自 11 月初至 2021 年春节（2 月 12 日）前夕，共计 103 天。其中，“双 11”期间（11 月 11 日至 16 日）将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达 4.9 亿件，约是日常业务量的 2 倍。目前快递企业已经新增了 49 万临时用工人员、10 万辆汽车和 539 万平方米处理场地，加大运能储备，新增高铁运快件线路，改进国际快件清关运输等薄弱环节。

IT小百科：

快递被大火烧毁该怎么获得理赔呢？

根据以往惯例，买家是不会有损失的。 通常来说，在快递发生烧毁之后，还需进一步调查起火原因，并且快递公司会抓紧统计具体货物件数和损失等相关数据，并积极和卖家沟通处理赔偿事宜。 能补发的商品就补发，如遇不能补发商品或消费者不愿再重新购买的商品，由买家提供网上交易截图等相关凭证给快递公司，快递公司会在第一时间内根据商品实价进行理赔。所以，买家不必再担心自己会有损失，只是你的宝贝可能会晚点到。

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