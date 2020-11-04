全国首个消防 “电子告知单”在长沙正式启用：一键锁定，实时监控，待机 2 年

IT之家11月4日消息 据长沙晚报报道，长沙望城区消防救援大队日前启用“电子告知单”对望城区重点单位消防车道进行联合整治。这是全国范围内消防监督执法领域首次使用“电子告知单”。

消防监督员将违停车辆的车牌、位置、违停时间、照片和视频等证据固定至后台管理系统，并依法将 “电子告知单”贴在车辆驾驶位的门上，并登录后台管理系统一键锁定。

IT之家了解到，该“电子告知单”利用内部的天然橡胶真空吸盘，牢固地吸附在车辆驾驶位的车门上，不会对车辆造成任何损坏，同时吸力达到 300 千克以上。“电子告知单”启动后，通过交警联动的信息共享接口，将违停车辆的情况通过短信告知车主并督促其将车辆驶离现场。违停车主通过扫描 “电子告知单”上的二维码，按照提示前往望城区消防救援大队接受相应处理后，方可取下 “电子告知单”。

该设备印有 “消防车道 禁止占用”等字样，将其贴在车辆驾驶位的门上，可实时监控违停车辆的运行轨迹，待机时间最长可达 2 年。该设备内置声光警示系统，能对破坏或企图暴力拆卸的人员自动发出声光警告，同时将报警信息同步发送到消防监督员的手机终端，有助于消防部门第一时间知悉情况、固定证据，及时采取应对措施。通过设备上的二维码，违停车主用手机扫码，就能在微信公众号中阅读相关法律文书，了解被处罚的原因，方便被执行人明确自己的权利和义务。