海外用户提前上手，微软 Xbox Series S 可用存储 364 GB

IT之家 11 月 4 日消息 根据外媒 MSpoweruser 的报道，一位已经拿到 Xbox Series S 的 Reddit 用户透露，Xbox Series S 的高速 SSD 用来安装游戏的空间大约为 364 GB。

IT之家了解到，微软官网信息显示， Xbox Series S 搭载了 512GB PCIe 4.0 SSD，最高可达 4.8GB/s。

根据之前的报道，Xbox Series X 内置了 1TB 存储空间，但玩家的可用空间为 802GB。

希捷现已正式发布 Xbox Series X|S 专用存储扩展卡，1TB 售价 1699 元，官方表示希捷 Xbox Series X|S 专用存储扩展卡是唯一能够让玩家获得和 Xbox Velocity 架构同样出色性能的外置存储设备。该定制存储扩展卡无缝同步 Xbox Series X 和 Xbox Series S 内置 SSD 的功能，并额外提供 1TB 容量。

除了专用的存储卡之外，Xbox Series X/S 可以通过使用定制的扩展卡或 USB 设备来扩展存储，微软最近已经确认了游戏和应用程序安装时使用外部存储设备的最低要求，即仅使用 USB 3.0 并且至少 128 GB。