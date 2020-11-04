首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

海外用户提前上手，微软 Xbox Series S 可用存储 364 GB

2020/11/4 20:55:46 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 11 月 4 日消息 根据外媒 MSpoweruser 的报道，一位已经拿到 Xbox Series S 的 Reddit 用户透露，Xbox Series S 的高速 SSD 用来安装游戏的空间大约为 364 GB。

IT之家了解到，微软官网信息显示， Xbox Series S 搭载了 512GB PCIe 4.0 SSD，最高可达 4.8GB/s

根据之前的报道，Xbox Series X 内置了 1TB 存储空间，但玩家的可用空间为 802GB。

希捷现已正式发布 Xbox Series X|S 专用存储扩展卡，1TB 售价 1699 元，官方表示希捷 Xbox Series X|S 专用存储扩展卡是唯一能够让玩家获得和 Xbox Velocity 架构同样出色性能的外置存储设备。该定制存储扩展卡无缝同步 Xbox Series X 和 Xbox Series S 内置 SSD 的功能，并额外提供 1TB 容量。

除了专用的存储卡之外，Xbox Series X/S 可以通过使用定制的扩展卡或 USB 设备来扩展存储，微软最近已经确认了游戏和应用程序安装时使用外部存储设备的最低要求，即仅使用 USB 3.0 并且至少 128 GB。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Xbox

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用