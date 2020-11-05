教你屏蔽 Win10 Flash 删除补丁

微软早前就已经宣布，将会在今年年底彻底不支持 Flash。现在，微软行动起来了。微软做了一个新的 Windows 10 补丁 KB4577586，这个补丁的唯一作用，就是在系统中彻底删除 Flash。注意，KB4577586 一旦安装，是无法卸载的，只能通过系统还原等方法复原。也就是说，如果你安装 KB4577586 补丁，那么系统就和 Flash 永别了。

微软发布了 KB4577586 补丁用于删除 Flash，不过尚未向通过 Windows Update 推送

不过，当前微软尚未通过 Windows Update 推送 KB4577586，用户如果想要安装的话，只能通过微软的更新目录下载，下面是详细地址。

KB4577586 补丁：https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4577586

如果你想要彻底删除 Flash，可以安装这个补丁。但是，总有人还是得用 Flash 的，现在微软没有推送这补丁，万一以后推送了呢？只能坐等 Flash 被强制删除吗？今天就来给大家分享一个屏蔽微软补丁推送的方法，以防日后微软强行推送 Flash 删除补丁！

这里我们需要用到一款来自微软的工具，名为 “Show or hide update”。

Show or hide update 官方下载：http://download.microsoft.com/download/f/2/2/f22d5fdb-59cd-4275-8c95-1be17bf70b21/wushowhide.diagcab

顾名思义，这是一款用来隐藏补丁的工具。如果你不想系统接收到某个不同，就可以通过它来隐藏。当然，想要重新接受这个补丁的话，也能用它来重新开启接受。

Show ro hide update 的使用很简单，下载完成后双击运行即可。在这个界面中，有一个 “高级”的选项，里面只有是否自动修复一个选项，保持默认即可。

主界面

接下来，这工具会让你选择隐藏更新，或者重新显示隐藏了的更新。这里选择第一个，隐藏更新。如果之后想要重新让 Win10 推送这个更新，可以再次运行工具，选择第二个重新显示更新的选项。

选择 “Hide updates”

之后，Show or hide update 会罗列出当前系统接收到的、但又尚未安装的更新补丁了。选择你不想要的推送，然后点击下一步即可，此后就不会再接收到这个补丁了。

选择想要隐藏的 Windows Update 推送选项

隐藏后，这个更新就不会再出现在推送中了

当然，目前微软尚未向大家推送 KB4577586 补丁，所以用这款工具也是没法屏蔽掉它的。但防微杜渐，大家可以先准备好这款工具，当微软真的推送补丁强删 Flash 时，可以用它来抵挡。

Flash 作为落伍于时代的技术，单纯从技术的角度来看，的确已经没有了存在的必要。但各国国情不同，国内仍有一些网页工具未升级换代，需要依赖 Flash。如果你的确需要 Flash，不妨试试上文的方法吧。