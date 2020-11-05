Chrome 开太多标签太拥挤，教你如何解决

Chrome 是世界上最流行的浏览器，但这并不意味着它的设计完美无瑕。例如它的标签页，就一直是一个槽点——Chrome 开启多个标签页以后，这些标签页会被挤压在一起，你根本看不清楚每个标签到底都对应着什么网页。不得不说，这个设计真的非常难用，而且它还影响了很多以 Chromium 为内核的其他浏览器，例如微软的新版 Edge。

设计得比较好的标签页是这样子的，例如 Firefox

Chrome 的标签页设计就很令人头疼了，开多了以后挤在一起，根本没法用

要怎么样解决这个问题？这就来给大家提供两个方法。

方法一：使用扩展程序

既然 Chrome 的标签页开多了看不清楚，那么就让这些标签展开来不就好了吗？可惜的是，Chome 的标签页宽度是无法更改的，无论是通过自身的设置，还是其他扩展程序都不行。这样一来，就得换个思路，让这些标签列出来吧。

Tab Menu：https://chrome.google.com/webstore/detail/tab-menu/hjeifjagcmihmdcmnfjelgdgpibefmfc

Tab Menu 就是有这样功能的一款扩展程序。它在 Chrome 应用商店上就有提供。如果你无法开启 Chrome 应用商店，也可以自行搜索它的 Crx 文件来进行安装。

Tab Menu 的主要功用，在于为 Chrome 提供快捷的多标签页切换功能。安装后，它的图标会出现在 Chrome 的工具栏上，点击 logo 就可以看到当前已经开启的标签页。Tab Menu 会把所有开启的标签页放置到一个列表中，同时还提供了搜索功能，在一大堆标签页中寻找你想要的那个，就相当轻而易举了。

Tab Menu 可以列出所有标签页

带有搜索功能

方法二：使用 Cent 浏览器

这是一款笔者近日发现的、非常具有卖点的浏览器。还记得前面说过，使用 Chromium 内核的浏览器几乎也都会折叠标签页吗？而这款 Cent 浏览器，却是一个例外。

Cent 浏览器来自国内开发者，它也有中文名，叫百分浏览器。我们可以直接从官网下载到它。

Cent 浏览器官网：https://www.centbrowser.cn/index.html

而如果你想要安装更新的版本，也可以通过以下 URL 获取 Beta 测试版。

Cent 浏览器 Beta 版：http://static.centbrowser.cn/beta_64/

Cent 浏览器浏览器的一大卖点，莫过就是更加合理的标签页设置。它的标签页是和 Firefox 的设定差不多的，开启超过一定数量，仍会保持足够的宽度，方便阅读标题和鼠标点击。如果想要查看其他标签，用鼠标滑轮滚动就可以了。

Cent 浏览器界面，开启多标签页也不会被折叠

在设置中可以看到设定标签宽度的选项

不仅如此，在标签页的旁边，还提供了一个下拉菜单的按钮，点击后即可列出所有的标签页，这和 Tab Menu 的体验是类似的。

支持下拉菜单查看标签页列表

Cent 浏览器可以解决 Chrome 浏览器标签页设计的不足，同时它也有其他卖点。例如它支持手势操作，支持一些性能的调节，号称可以更加节省内存等等。更重要的是，它还能够无缝兼容 Chrome 的扩展程序，直接通过 Chrome 商店就能安装。不过这些都不是今天文章的重点，以后有机会再给大家详细介绍吧。

超级拖曳、鼠标手势等功能

总结

总的来说，这两个方法的确可以大大改善 Chrome 浏览器标签页查看体验，能够让你一眼从众多堆叠在一起的标签页中看到你想找的网页，还是非常实用的。也希望 Chrome 今后能够进一步优化 UI，带来更好的标签页布局吧。