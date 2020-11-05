美股科技股大涨，苹果、微软涨超 4%，拼多多大涨近 13%

北京时间 11 月 5 日消息，科技股大涨。截至收盘，道指涨 367.63 点，涨幅为 1.34%，报收 27847.66 点；标普 500 指数涨 74.28 点，涨幅为 2.2%，报收 3443.44 点；纳指涨 430.21 点，涨幅为 3.85%，报收 11590.78 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股全线上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：阿里今年双 11 第一阶段表现亮眼，股价大涨逾 3.5%

阿里巴巴把今年双 11 购物节划分为两个阶段：11 月 1-3 日和 11 月 11 日。第一个购物窗口的简要情况如下：11 月 1 日零时，数亿消费者到阿里巴巴旗下商城购物；111 分钟内，包括耐克、苹果、阿迪达斯、欧莱雅、雅诗兰黛在内的逾 100 个品牌的商品成交总额超过 1 亿元；1 个小时内化妆品销售额超过 100 亿元，同比增长 150%；逾 1800 个新品牌（入驻天猫不足 3 年）的销售额超过上年同期，其中 94 个品牌的增幅达到 1000%。天猫上架的新产品超过 200 万款，是上年的 2 倍，表明了双 11 购物节的重要性；预购期的数据表明中国消费者对进口商品不断增长的需求，10 月 21 日（预购期第一天），天猫全球商品成交额比上年同期增长 90%。今天常规交易中，阿里巴巴股价上涨 10.14 美元，涨幅为 3.55%，报收于 295.71 美元。

图 8：花旗银行称蔚来和小鹏汽车将成中国电动汽车厂商赢家

花旗银行星期三发表投资报告称，在美国上市的中国电动汽车厂商中，蔚来和小鹏汽车可能是最大赢家。花旗银行分析师杰夫 · 钟（Jeff Chung）将蔚来目标股价由 33.2 美元上调至 46.6 美元，并维持对蔚来股票的 “买进”评级。这是华尔街给出的蔚来的最高目标股价，比今天 37.71 美元的收盘价高约 24%。杰夫 · 钟对理想汽车股票的评级为 “持有”，给出的目标股价为 27 美元，比今天的收盘价 25.31 美元高约 7%；他对小鹏汽车股票的评级为 “买进”，给出的目标股价为 34.7 美元，比今天的收盘价 27.39 美元高约 27%。杰夫 · 钟的看法与同行接近。小鹏汽车似乎是受到华尔街青睐的中国电动汽车股票。约 85% 的分析师对小鹏汽车股票的评级为 “买进”，远高于道琼斯工业平均指数成分股的 58%。分析师给出的小鹏汽车目标股价约为 26 美元，略低于今天收盘价。逾 60% 分析师对蔚来股票评级为 “买进”，理想汽车的这一比例为 78%。不过，分析师给出的平均目标股价意味着，蔚来还有约 15% 上涨空间，理想汽车股价上涨空间不足 10%。分析师认为，蔚来股价上涨空间要大于理想汽车。显而易见的是，尽管今年涨幅已相当高，分析师依旧看好中国电动汽车股票。今年以来，《巴伦周刊》追踪的电动汽车股票平均涨幅超过 360%。过去 1 个月，这些电动汽车股票平均上涨 1.3%，同期标普 500 指数和道琼斯工业平均指数则出现下降。今天常规交易中，小鹏汽车股价上涨 5.18 美元，涨幅为 23.32%，报收于 27.39 美元；蔚来股价上涨 2.21 美元，涨幅为 6.23%，报收于 37.71 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 10：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 11：下跌的其他国外科技股

图 12：高通业绩和预期双双超过华尔街 盘后涨幅一度超过 14%

由于第四财季业绩和新财年第一季度业绩预期超过华尔街预期，星期三盘后交易中高通股价大幅上涨。高通调整后每股收益为 1.45 美元，高于上年同期的 78 美分；调整后营收由上年同期的 48 亿美元增长至 65 亿美元。FactSet 的数据显示，分析师对高通调整后每股收益和营收的预期分别为 1.17 美元和 59 亿美元。高通对每股收益和营收预期的上限分别为 1.25 美元和 63 亿美元。今天常规交易中，高通股价上涨 3.52 美元，涨幅为 2.81%，报收于 128.97 美元；盘后交易中，高通股价涨幅一度超过 14%。高通 CEO 史蒂夫 · 莫伦科夫（Steve Mollenkopf）在一份声明中表示，“第四财季的业绩表明，我们在 5G 领域的投资结出丰硕成果，使许可和产品业务受益。”苹果 5G iPhone 以及其他手机厂商纷纷推出 5G 手机，将推动高通新财年业绩的增长。高通预计，第一财季调整后营收将介于 78 亿至 86 亿美元之间，每股收益将介于 1.95 至 2.15 美元之间，高于分析师预期的 71.4 亿和 1.69 美元。分析师预期高通 2021 财年全年每股收益为 6.52 美元，营收为 280 亿美元。今年以来，高通股价累计上涨 46%。