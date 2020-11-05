针对 TikTok 下载禁令，法官暗示或没必要再发裁决

美国哥伦比亚特区地区法官卡尔 · 尼科尔斯 (Carl Nichols)在周三的听证会上表示，他不确定是否有必要发布第二份裁决，以阻止美国商务部对视频分享应用 TikTok（抖音海外版）施加的下载禁令。

尼科尔斯说，他已经要求 TikTok 母公司字节跳动和美国商务部于周五之前提交更多相关法律文件，但暗示可能没有必要发布第二份裁决。早在 9 月 27 日，尼科尔斯就发布了暂缓执行美国商务部命令的初步禁令，商务部已经就此裁决提出上诉。

美国商务部此前要求苹果和谷歌应用商店移除 TikTok 以阻止新用户下载，TikTok 声称此举将给其带来 “不可弥补的伤害”。尼科尔斯说，他不确定 TikTok 能否证明禁令会造成 “无法弥补的伤害”，从而避免新的禁令。

上周五，美国宾夕法尼亚州地区法院法官温迪 · 贝勒斯通 (Wendy Beetlestone)叫停了美国商务部的另一项禁令，即禁止 TikTok 在美国境内托管数据和进行其他技术交易。贝勒斯通表示，这些交易实际上将禁止 TikTok 用户在美国使用该应用程序。

这些禁令原定于 11 月 12 日生效。美国司法部的一名律师告诉尼科尔斯，政府还没有决定是否对贝勒斯通的裁决提出上诉。贝勒斯通在三名 TikTok 用户提起的诉讼中做出了上述裁决。她指出，这款应用程序在美国拥有超过 1 亿用户。此外，贝勒斯通法官的裁决也阻止了针对应用商店的下载禁令。

TikTok 母公司字节跳动表示，贝勒斯通法官的裁决仍有可能在上诉时被推翻。与此同时，有关沃尔玛和甲骨文入股新公司，以监督 TikTok 美国业务的初步谈判仍在进行中。此前美国总统唐纳德 · 特朗普 (Donald Trump)已经表示，他原则上批准了这项协议。