苹果 iPhone 12 大卖，高通第四季度营收大涨

在使用英特尔基带三年后，今年的 iPhone 12 全系基带重回高通阵营，这让高通大赚了一笔。

根据高通今日披露的第四季度财报，高通的营收迎来巨额提升，达到了 83 亿美元，相比去年同期提升了 73% 之多。这一强劲表现，很大程度需要归功于 iPhone 12 的销售。

据《华尔街日报》报道，高通 CEO 史蒂夫 · 莫伦科普夫在接受采访时表示，第四季度财报反映了 iPhone 12 出色的销量，但他预计下一季度的收益将更为可观。“我们在 5G 的投资已经取得了成果，收益正在我们的业务许可和产品中显现。”他表示。

除了苹果，高通还收到了来自华为的一笔一次性支付的授权费用，价值达到了 18 亿美元。

去年，苹果和高通的专利大战落下帷幕。苹果同意支付给高通一笔巨额费用，以达成一份多年协议。这也意味着今年的 iPhone 基带将重新使用高通产品。

最近迹象表明，苹果计划至少在 2023 年之前继续使用高通公司的 X60，X65 和 X70 芯片。不过，苹果正在全力开发自己的芯片，并且会在未来的产品内投入使用。

去年，苹果以 10 亿美元的价格收购了英特尔公司调制解调器业务的绝大部分。这一收购为苹果提供了新的无线技术专利，以及一批具有基带开发专业知识的工程师，前英特尔的芯片团队已加入苹果的蜂窝网络技术小组。苹果芯片总监 Johny Srouji 去年曾表示，这桩收购案会使苹果加快基带自主研发的速度。