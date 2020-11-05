雷军又出豪言：小米目标是几年后登顶欧洲第一

IT之家 11 月 5 日消息 在今日举行的小米开发者大会上，小米董事长兼 CEO 雷军发表演讲。他援引 IDC 近日发布数据称，今年第三季度的智能手机市场小米重返世界前三。他认为这背后的支撑是技术，小米的研发投入在逐年增加，小米的目标是未来几年在欧洲排到第一名。

10 月 30 日，IDC 与 Canalys 两大市场调研机构发布的统计数据显示，2020 年第三季度小米手机出货量排名第三，反超苹果，小米手机市场份额在两个调研报告中分别占 13.1% 和 13.5%，上季度这两个统计数据分别是 10.2% 和 10.1%。

雷军今日还表示，未来小米将继续加大研发投入，目前小米有 10000 多名研发人员，2021 年还将扩招 5000 名工程师，招募的十个重点领域包括：相机影像技术，屏幕显示技术，快速充电、无线充电技术，loT 平台及连接技术，AI 及语音智能交互技术，5G、6G 通讯标准技术，大数据及云服务技术，音频技术，信息化及流程管理系统技术，智能制造装备及系统集成技术。

IT之家了解到，雷军曾透露过小米确定了三条发展原则：第一，要 “死磕”中国区，把中国业务做好，推动整个中国业务的进一步发展；第二，要坚定不移地全球化，目标是在未来几年在欧洲排到第一名，证明小米在发达国家也能取得全球化的成功；第三，要追求全球化中的本地化。

雷军曾在2018年第一季度喊出“十个季度小米重回中国第一”的目标，目前暂未实现。