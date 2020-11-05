一个视频带你回顾历代最畅销苹果 iPhone：iPhone 6/6 Plus 一骑绝尘

从 2007 年到 2020 年，iPhone 已经走过了十三个春秋。

十三年间，我们从功能机过渡到智能机，经历了从敲击实体键盘到点击屏幕的变化，也见证了传统巨头的陨落和科技新贵的诞生。不少品牌或睥睨一时、或悄然离去，但苹果很长时间内引领了智能手机的设计潮流。

十三年里，苹果先后推出了 29 款 iPhone，最新的 iPhone 12 是历年来型号阵列最丰富系列，一共包括四款机型。细数历年来的 iPhone，每一代都具备独特的风格，也都给苹果带来了丰厚的利润，并帮助这家硅谷公司成长为真正的科技巨头。

YouTuber Captain Gizmo 制作了一个回顾历代 iPhone 销量的视频，通过动态数字的形式展示十三年来，从 iPhone 2G 到 iPhone 11 系列的全球销量表现。其中 iPhone 6/6 Plus 力压群雄，凭借首款大屏 iPhone 的优势累计售出 2.22 亿部。

从 iPhone 2G 到 iPhone 11 系列的具体销量排行如下：

① iPhone 6/6 Plus：2.22 亿部

② iPhone 6s/6s Plus：1.24 亿部

③ iPhone 8/8 Plus：9.51 千万部

④ iPhone 7/7 Plus：8.30 千万部

⑤ iPhone XR：7.21 千万部

⑥ iPhone 5：7.04 千万部

⑦ iPhone X：6.56 千万部

⑧ iPhone 4s：6.01 千万部

⑨ iPhone 5s：5.20 千万部

⑩ iPhone XS/XS Max：5.11 千万部

⑪ iPhone 4：5.07 千万部

⑫ iPhone 11：3.95 千万部

⑬ iPhone 3GS：3.55 千万部

⑭ iPhone 11 Pro/11 Pro Max：3.50 千万部

⑮ iPhone SE（第一代）：3.01 千万部

诞生于 2014 年的 iPhone 6 系列可谓生逢其时，在三星大举进军大屏手机市场的年代，苹果于 2014 年顺势推出了 iPhone 6 系列，其中 iPhone 6 的屏幕尺寸采用时下市场主流的 4.7 英寸，而 5.5 英寸的 iPhone 6 Plus 则打算同三星 Galaxy Note 大屏系列一争高下，这不仅标志着 iPhone 的全新设计转变，也创下了首款大屏 iPhone 的历史。

此外，iPhone 6 系列还首次采用了一体式机身设计，整机完全由一体化成型的金属包裹，配合上轻薄的机身设计，手感极佳。

但与此同时，首次在 iPhone 上尝试一体化设计也给苹果带来了不少烦恼。

首先是无处安放的天线不得不突兀地放置在金属后盖上，牺牲了美感；其次是纤薄的机身和硬度不佳的铝金属极易弯曲，后来爆发的「弯曲门」事件迫使苹果不得不在次年的 iPhone 6S 上改进工艺，采用了硬度更强的 7000 系铝合金来避免了这个缺陷。

除了 iPhone 6 和 iPhone 6S 系列，在榜单上排名第三的是 2017 年发布的 iPhone 8 系列。

由于和代表「iPhone 下一个十年」的 iPhone X 一同发布，采用传统非全面屏设计的 iPhone 8 系列在当时很难获得足够多的关注，但高达 9500 万部的销量证明了这个系列的成功。

事实上，iPhone X 由于发售周期比较晚，而且价格创下 iPhone 的新高，让许多人望而却步。

反观采用传统设计的 iPhone 8 系列，虽然外观上略显陈旧，但经过多年的改进，4.7 英寸和 5.5 英寸的尺寸搭配已经十分成熟，工艺设计和功能演进也十分平稳，属于让人用起来十分舒服的 iPhone 系列。

今年的 iPhone 12 系列虽然迟到了一些，但在 5G、新设计、新特性的加持下，整体的销量表现依旧值得期待。