挑战极限，3D 打印 “无畏级星舰”：只有 15 微米，还能自由移动

我们印象中的 3D 打印似乎都是作用在一些宏观物体上，那 3D 打印能否走进微观世界呢？

莱顿大学 (Leiden University)的物理学家们就在尝试用 3D 技术打印微观物体，据悉，他们已经打印出了一个微型的《星际迷航》飞船 “无畏级星舰（USS Voyager）”，这个迷你飞船只有约 15 微米。

作为 “人造微泳者（artificial microswimmers）”研究的一部分，莱顿大学的一组研究人员一直在用他们的微型 3D 打印机尝试打印各种奇异的形状。以前它们只能打印出简单的球形，现在研究人员可以打印出螺旋形、拖船、甚至是 “星际飞船”，还有一个看起来像是棒棒糖的奇怪装置 (图中 c)。

那什么是微泳者（microswimmers）？微泳者是一个广泛的科学类别，用于分类有机体和液体中移动的物体。细菌或人体内的白细胞都可以被认为是微泳者。

那么，为研究而创造的人工合成物体则被称为人工微泳者，比如莱顿大学的物理学家们 3D 打印出的这些物体。

上述打印出的物体中，有一个 30 微米的 “基准拖船 (3D Benchy)”(图中 f)，这是最著名的 3D 基准测试对象之一。由于它由许多复杂的几何图形组成，这有助于帮助研究人员发现打印机中存在的缺陷。

研究人员 Daniela Kraft 解释说：“3D Benchy 是一种被设计用来测试宏观 3D 打印机的结构，因为它有几个颇具挑战性的特性，自然也能够在在微米尺度上进行尝试。”

3D Benchy

图源：https://www.thingiverse.com/thing:763622

Kraft 也承认 “制造一艘微米大小的 3D Benchy 很有趣。尽管该团队的研究呈现出的只是这些新奇的 3D 打印微型物件，但他们的研究最终将有助于更好的理解微泳者，如细菌和白细胞。 研究人员将相关研究发表在了科学杂志《软物质》(Soft Matter)上。

论文地址：https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/SM/D0SM01320J#!divAbstract