雷军：小米发布「就近唤醒」等多项自研技术，2021 扩招 5000 名工程师

IT之家11月5日消息 今日，小米在北京小米科技园召开 MIDC 2020 开发者大会。

小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军表示，小米相机部拥有近千人团队，在北京、东京、巴黎、圣地亚哥等九地设立研发中心。小米目前研发团队超过 10000 人，2021 年小米将扩招 5000 名工程师。

IT之家了解到，今日中午，雷军在微信公众号发文表示，在开幕式上，小米发布了智能助理 “小爱同学 5.0 版本”，同时发布了 “个性化动态语音识别技术”、“就近唤醒技术”等多项自研技术。

以下为雷军《MIDC 发布多项自研技术，2021 扩招 5000 名工程师》全文：

今天，小米 2020 MIDC（第四届小米开发者大会）正式开幕，这也是小米一年一度硬核科技的阅兵式。在开幕式上，我们发布了智能助理 “小爱同学 5.0 版本”，展示了小米在相机、屏幕、快充和无线充电等领域取得的突破，并发布了 “个性化动态语音识别技术”、“就近唤醒技术”等多项行业领先的自研技术。

死磕硬核技术，小米重回全球第三

上周，根据全球三大知名调研机构的数据，小米在全球智能手机市场的份额重回世界第三。其实早在 2014 年，小米就达成了这一成就，只是我们又花了足足 6 年时间来完成了一个轮回。

在这个几个简单的数字背后，所代表的是手机行业的竞争极为激烈。因为站在最后决赛圈的公司，全部是世界上最顶级的公司，而小米两度杀入世界前三，靠得是自身过硬的技术实力。死磕硬核科技，是小米发展之路的必修课。

今天小米回归全球第三，是我们 6 年来积极补课、夯实基础的成果，也是对小米技术实力最大的认可。同时，也坚定了我们的决心，只有继续死磕硬核科技，才能具备向顶峰冲刺的实力。

激发创新活力，小米的核心技术实力飙升

2016 年，小米正式成立了核心器件部，开始死磕相机、屏幕、充电等技术。当时我们的目标就是要取得 DXOMARK 评测的世界第一。为此，我们在 2018 年专门组建了相机部。

在组建相机部的当年，我们就取得的第一个里程碑，小米 MIX3 进入了 DXOMARK 评测的世界前三，并且在自拍等单项指标上取得了第一。然后第二年，我们又迎来了第二个里程碑，高像素路线取得了成果：小米率先发布了全球首款一亿像素手机小米 MIX Alpha，并且同样搭载一亿像素的小米 CC9Pro 首次拿下了 DXOMARK 的世界第一。

从 2019 年到今天，小米已实现三次登顶，并达成了第三个里程碑。今年的小米 10Pro 和小米至尊纪念版相继登顶了 DXOMARK 的世界第一，在过去的 300 天里，两款手机一共霸榜了 115 天。这标志着小米在相机的核心技术路线上取得了全球领先。

相机技术是大家能看到的，在我们的研发中心里还有很多的预研技术。这些预研技术的探索，取得了非常大的进展，这是前段时间我们公布的预研技术——小米的 UWB 技术，这项技术发布之后引起了米粉们强烈的反响。

小米的模式是互联网 + 制造业，所以小米要植根制造业，在三年前，我们开始思考我们怎么能为整个制造业进一步赋能，就是我们能不能帮助我们的代工厂，帮助制造业进行互联网的改造，进行提质增效，我们选择的领域是，我们有没有可能帮助工厂智能化、自动化甚至无人化。

今年年初，我们小米的智能工厂，其实就是我们的实验工厂，正式落成了。

小米智能工厂，不仅仅是年产百万台超高端手机的「黑灯工厂」，还是新工艺、新材料和新技术预研的「大型实验室」，也是制造设备和自动化产线的「实验基地」，我们的小米 10 至尊版就是这个工厂生产的。

这个工厂最让我骄傲的是，除了贴片机以外，几乎所有的装备和设备，都是由小米自研和小米投资的工厂自研的，我们盖的第一期，整个工厂除了上下料，已经实现全部自动化了。我们正在规划的第二期，规模比这个大十倍。我们未来努力的方向是，整个工厂一个人都没有，这是小米帮助整个制造业所做的工作。

2021 扩招 5000 工程师，重点覆盖 10 大领域

四年时间，小米在以相机技术为代表的硬核科技上有了长足的进步，在这背后我们是怎么做的？我觉得最重要的是两件事情。

第一，持续加强研发投入。今年小米 10 岁了，还是家很年轻的公司，但研发投入全年将超过 100 亿元。这个数字背后是小米进入了全中国公司中研发投入的前 20 名。

第二，重视人才队伍的建设。人才是创新之源，提升技术实力的第一步，就是聚拢最顶尖的人才。

还是以相机技术为例，2018 年相机部成立时工程师只有 122 人，今天相机部工程师已达 826 人，增长了近 6 倍，这还不包括 AI 等为相机提供技术支持的 350 多位工程师。在组建相机研发中心时，我们放眼全球，哪里有人才就把研发中心设到哪里。为此，我们在北京、巴黎、东京、圣地亚哥等城市，设立九地研发中心，共设立 5 个国际研发中心。

工程师是小米最重要的财富，我们的目标就是要创造一个最好的工作环境，让工程师尽情发挥他们的创造力，激发他们的内在潜力和持久的创新动力，创造条件让优秀的创新团队和青年人才脱颖而出。未来十年，我的愿望之一就是，要继续努力将小米打造成工程师们向往的圣地。

今年疫情影响了各行各业，但是小米启动了创业以来规模最大的校园招聘。2020 年，小米共入职了 2252 名大学生，其中研究生以上学历达 1470 人。

2021 年，小米将扩招 5000 名工程师，占小米目前员工总数超 20%。未来我们还将不断补充新鲜血液，建立一个全球顶级技术团队，把小米打造成全球首屈一指的科技公司。