中国天眼 FAST 获重大成果，明年将向世界开放

IT之家 11 月 5 日消息 据人民网报道，从中国科学院国家天文台获悉，中国天眼 FAST 目前已发现脉冲星数量超过 240 颗，基于 FAST 数据发表的高水平论文达到 40 余篇。

中国天眼 FAST 最新的观测揭示了宇宙毫秒无线电爆发的新物理，研究成果正陆续发表于国际科学期刊《自然》杂志上。其中一项重大成果，是北京大学教授、国家天文台研究员李柯伽研究团队利用 FAST 探测到一例全世界仅有 21 例的快速射电暴重复爆 FRB180301，在国际上首次发现该重复爆的辐射具有非常丰富的偏振特征。另一成果，是北京师范大学林琳博士、北京大学张春风博士、国家天文台王培博士等联合研究团队利用 FAST 对银河系磁星软伽马重复暴源 SGR 1935+2145 进行多波段联合观测。

中国科学院院士、FAST 科学委员会主任武向平介绍，FAST 的超高灵敏度，将脉冲星的测时精度提升了至少一个数量级，这有望使人类首次具备纳赫兹引力波的探测能力。为了发挥更大的科学价值，计划明年将 FAST 向全世界科学家开放使用。

IT之家了解到，FAST，是世界最大单口径射电望远镜――500 米口径球面射电望远镜的简称，亦有 “中国天眼”之称。其灵敏度为全球第二大单口径射电望远镜的 2.5 倍以上，对促进我国天文学实现重大原创突破具有重要意义。