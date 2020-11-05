微信官方披露视频号上热门原则及避雷运营策略

11 月 5 日消息，11 月 4 日，微信视频号创造营来到北京，首次披露上热门、防封等运营规则。

微信讲师 Charlie 表示，目前进入到热门里面的视频，首先需要是原创的内容。同时，内容的展现形式、素材、清晰程度，包括对封面、文字的运用、合规性，整体的质量都非常重要，“能够让用户愿意去继续看的，内容就会更有吸引力”。

在具体运营上，Charlie 介绍了几个重点内容：第一就是公众号可以插入视频号了，以往公众号想放视频号内容就只能放二维码，需要大家扫码关注才可以进入，现在视频号可以直接以视频形式插入公众号，跳转视频号，视频号也可以插入公众号链接，公众号和视频是一个互相打通的状态。无论是通过公众号为视频号进行引流，还是通过视频号为公众号引流，都可以完成一个初期的冷启动工作。

第二就是视频号中直播功能的运用。在视频号个人中心点击直播功能键就可以发起直播，在直播过程中可以转发到朋友圈，与此同时，直播里面还加入了小商店，提供带货能力，这也是视频号商业化的一个表现。

此外，视频号还开放了搜一搜 / 朋友圈话题，以及支持用户发布超过 1 分钟的长视频。

近日，有用户发现，视频号增在内测朋友圈分享置顶功能。视频号创作者在直播的时候，把直播分享到朋友圈，好友在打开朋友圈的时候就能看到直播出现在置顶的位置，而且不能删除，直到直播结束才会消失。

这个入口无疑会带来强势的流量曝光，对视频号创作者来说是巨大福音，虽然也有用户担心全面开放后受到过多干扰。目前，这一功能正在灰度测试中，是否全量放开暂时未定。

来自微信法务团队的 Hansen 则用通俗的语言解释了《视频号运营规则》，原则是诚实使用，分享好的内容，不干扰他人。

“视频号绝对不走先污染后治理的流程，我们在产品上线的同时就已经上线了全电子化的侵权投诉流程”，Hansen 表示，创作者如果遭遇侵权，可以通过侵权投诉来进行维权。

活动中，微信工作人员还表示，视频号将会与整个微信生态进一步打通。

在最后，微信视频号创造营发起人周博云表示，视频号出现后，产生了一个是闭环效应，是微信生态当中有了一块重要的拼图。第二是大家讨论的串联效应，把公众号、朋友圈、小程序等全部进行双向交互的串联，能够再一次盘活微信生态当中自有的资产。第三是社交泛载的效应，社交是无处不在、无孔不入的东西，依托于这样一个平台，无论做什么都是很顺畅的。