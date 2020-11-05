《皮克敏 3：豪华版》：极其优秀的 “任天堂”式 RTS

有一些游戏，就算你因为种种原因没有亲自玩过，也一定听过它的大名与它传奇的故事；“皮克敏”系列就是这样，而刚刚在 NS 平台发售的《皮克敏 3：豪华版》，终于让我有幸一探这个游戏系列的真容。

初代 “皮克敏”是一款由 “马里奥之父”，宫本茂担当制作人，于 2001 年 10 月（日本）发售于任天堂家用主机 GAMECUBE 的即时战略游戏。如果算上本次的《皮克敏 3：豪华版》与 3DS 的外传《Hey！皮克敏》，该系列一共发售了五部作品。

游戏讲述了三名勇敢的探险家飞往某个外星球，他们需要寻找各类水果来拯救自己的家园。在这个奇特的星球上，他们必须与这些可爱的小生物（皮克敏）成为朋友，培育不同类型的皮克敏，并指挥他们去修理飞船，收集足够的果汁来维持能量。

「《皮克敏 3》是一款令人感到快乐的游戏，它将探索、策略和发现轻巧地融合在一起，你几乎找不到同类型的游戏。这款游戏让我对这些虚拟的小生物充满同情和责任感，而大多数游戏都只是把他们当成一次性的饲料而已。就像少数几款游戏那样，它让我产生了一种陌生人置身于陌生世界的感觉（但又有一股奇妙的熟悉感）。虽然游戏结束得太快了，但它却给我留下了深刻的印象。」这段描述出自 2013 年的评测，如今到了 2020 年，我仍然认同上述的每一个字，《皮克敏 3 豪华版》向玩家证明了原版游戏的质量有多高。

《皮克敏 3：豪华版》是于 2013 年发售于 WIIU 平台的游戏《皮克敏 3》的重制版，“豪华版”在《皮克敏 3》原版的基础上加入了后续发售的全部 DLC 内容，并为该作制作了新的支线故事。

为了迎合 NS 用户的按键习惯，《皮克敏 3：豪华版》(以下简称 “皮克敏 3”)重新设计了新的操作方法，支持一定程度的按键自定，并为不熟悉 “皮克敏”玩法的玩家们提供了 “游戏提示”与 “目标锁定”等辅助功能。

就像上面的游戏介绍里所说的一样，“皮克敏”是一款日式 “即时策略游戏”，但如果光说它是 “RTS”，似乎又并不准确。

因此，日本媒体又将 “皮克敏”定义为 “AI 动作游戏”。

提起 “RTS”（Real-Time Strategy Game），身为玩家的各位一定会立马想到诸如 “帝国时代”或是 “红色警戒”那样，宏观视角，多线操作，信息量大，并以最终实现 “大战场胜利”为主要目标的游戏，它们也通常无缘于各大家用机平台。

而与传统的欧美 RTS 相比，“皮克敏”就显得 “小巧”与 “可爱”许多。

游戏的标题，“皮克敏”，其实指的是游戏中玩家最重要的伙伴，一种类似于曼德拉草与蚂蚁结合体的迷你外星生物。

2002 年，就在初代 “皮克敏”大获成功的同时，一首名为《爱之歌》（愛のうた）的电视广告歌曲也迅速在日本各个家庭蹿红。这首曲调温柔却又略带悲伤的歌曲中有这样几句歌词：

“自从被拔出后，我就一直跟在你的后面” “今天也在战斗，搬运，生长，然后被吃掉” “分开，相遇，然后又被投掷”“就算这样，我也会一直跟着你”

这几句歌词虽然简短，但却非常直接地表现了皮克敏们的生活习性，以及 “皮克敏”游戏的核心玩法。

在游戏中，玩家所要做的，就是通过指挥皮克敏们执行某项行动，进而达成目标。而这个所谓的 “指挥”，实质上也就如歌中所唱的那样，被以几个极为简单的方式进行了表现。

就算展现的形式不同，“投掷”一定是所有 “皮克敏”类型游戏的核心。“皮克敏 3”中，玩家只要将皮克敏们投掷到目标位置，它们便会自动执行玩家所需求的任务；投向敌人，它们便会自动展开攻击；投向食物或任务物品，它们便会自动收集并送回基地，吹响哨子，便能迅速将它们再次集结回自己的身边。

这种自动执行玩家所想的行为模式，让皮克敏们表现出了一种与其呆萌外表完全不同的 “聪慧”，也让玩家在游玩过程中，渐渐对自己与皮克敏之间无声的默契感到喜悦。这也是 “皮克敏”系列被定义为 “AI 动作游戏”的主要原因。

设定中，皮克敏们是诞生于 PNF-404 星球上的一种外星生物，它们最初从一种叫做 “欧拟蛹”的半植物半机械的装置中以种子的形式诞生；当玩家将它们从地上拔出，它们便会成为玩家最好的伙伴，被他们打败的生物 , 会被它们自动搬运回 “欧拟蛹”中，转化成养分，从而生成新的皮克敏，而诞生的新皮克敏们，就会成为玩家队伍的补充力量。

就像以往的那些 “任系”游戏一样，“皮克敏”简单的操作方法，并不意味着简单的游戏内容。

“皮克敏 3”中，玩家们一共可以遇到五种不同的皮克敏，每种拥有着完全不同的能力；红色可以防火，蓝色可以下水，黄色可以通电，岩石非常坚硬，羽翅可以飞空，仅仅通过 R 与 L 按键，玩家就可以迅速切换想要投掷的皮克敏种类。

“皮克敏 3”的所有玩法构成也都围绕这些五颜六色的皮克敏们而来。

就像刚刚所说的，因为 “投掷回收”与 “AI 自动执行”这两大核心系统的存在，游戏中的绝大部分时候，玩家只需要把队伍中的皮克敏对着目标扔出，即可达成自己的目的。

在配合上投掷皮克敏时的数量控制与种类切换后，RTS 中惯有拉选式和点击式的精准单位操作，被直接以一种极度简单的方法所完全代替，且毫无违和。

当然了，“皮克敏 3”的有趣也离不开任天堂的 “传统艺能”——优秀的关卡设计。

毫不夸张地说，“皮克敏 3”在我并不算长的游戏阅历中，展现出了最好的 “箱庭”式关卡设计，即使在我玩过了《超级马里奥 64》与《超级马里奥：奥德赛》之后。

优秀的箱庭式游戏，强调玩家在固定空间内的探索体验，非常考验设计者对于游戏内空间结构，以及玩家行为的理解与掌控，而 “皮克敏 3”不仅很好地做到了这些，它还 “超额”完成了目标，将那套特殊的 RTS 玩法毫无违和地带入了只属于它的 “箱庭世界”。

我相信，很少有人会质疑任天堂的地图设计能力。虽然说不上大，但 “皮克敏 3”在故事模式中所展现的地图规模也绝对不小，游戏初期甚至会让你觉得有些复杂，但在恰到好处的剧情引导之下，玩家并不会感到混乱或是迷茫，而那些一时无法获得的奖励与物品，也在有趣的场景设定下，刚好激发起玩家的重复探索欲望。

“皮克敏 3”故事模式并没有传统意义上的关卡划分，而是选择了一种特殊的设定，为游戏提供了动态的关卡行进模式，这也是其 “即时战略”玩法的重要一环：

游戏时间中的每天早上，玩家都可以选择一张地图进行自由探索，但时间被限制为游戏内的十二小时之内（现实时间的十二分钟），太阳下山后，玩家就会被强制送回，而那些没能回到队伍的皮克敏们则会在夜晚彻底死亡，这种不问 “公里”，只问 “时间”的关卡划分模式，给游戏带来了一些额外的紧张感。

而由于故事模式中，每天探索都需要消耗一份食物的设定，使得玩家不得不把一部分资源分配到食物搜集之中。

在有限的时间之下，食物搜集与剧情的行进形成了一种相互制衡的关系；玩家必须在行动之前，仔细评估每件事情所需要的时间与成本，提前规划好探索流程，在主线进行与资源储备之间寻找一个合适的平衡，也让游戏本身的策略性得到了极大提高。

实际上，我就多次因为缺少合理的时间规划而痛失了不少宝贵的资源。不过 “皮克敏 3”并不是那种会刻意难为玩家的游戏；对于犯下重大失误的玩家，游戏鼓励玩家从当天早上重新开始，通过 “试错”来寻求属于自己的最优解。

作为箱庭式设计逃不过的一环，“皮克敏 3”中当然也存在着大量的解谜要素。玩家需要将每种皮克敏的特性活用到当前场景中，解开谜题，推动游戏的进程；例如使用抗电的黄色皮克敏连接断裂的电线，投出岩石皮克敏砸开玻璃等等。由于玩家同时可以携带的皮克敏存在数量上的限制，如何对应环境分配皮克敏的数额，也成为了游戏解谜逻辑与策略考量的重要一环。

说实话，“皮克敏 3”中的谜题绝对算不上复杂或困难，甚至有些简单，但却与它的地图设计与投掷战斗的玩法紧密相扣：扔出皮克敏击败敌人→回收敌人尸体当做养分→生产更多的皮克敏→扔出更多的皮克敏解决更强的敌人，解开更难的谜题，这样的设计形成了一种完美的 “闭环”式玩法，让玩家在探索世界的过程中所做的一切都显得有趣与合情合理。

初代 “皮克敏”的制作人宫本茂曾经在某次采访中提起过，最初，他们为 “皮克敏”设计了一个类似于 “马里奥”的卡通世界，但是在后期制作过程中，制作组出于兴趣，把皮克敏们放入了一个环境类似于自家后院的 “现实世界”之中，至此便奠定了 “皮克敏”奇妙而又 “写实”的画面风格。

不管是从游戏封面还是我在上面选取的图片，你都不难看出，“皮克敏 3”的故事，发生在一个近似地球的世界，只不过这个世界一切都显的更加 “巨大”。

但对于游戏中的主角 “阿尔福”等人而言，这只是另一个未知外星球可能会有的场景罢了。

故事模式中，主角阿尔福的母星 “古牌行星”，由于资源的过度开采使用而陷入了粮食危机之中，为了延续星球上同胞们的生存，阿尔福等三人组成的宇宙调查队来到了故事的舞台——PNF-404 星球。这里充满各种机遇与危险，当然了，还有成群结队的皮克敏们。

PNF-404 星球上的原生生物，不仅体型巨大性格凶暴，还有着喷火放电等危险的特殊能离，几乎每一只都能对主角三人造成致命的伤害。为了达成拯救母星的目标，主角选择了与皮克敏们 “共同战斗”。

虽然这些危险的原生生物，与皮克敏们一样有着卡通风格的外观，但他们也是货真价实的 “捕食者”与 “生命”。

“皮克敏 3”的世界并不避讳自然的残酷，残暴的猎食者们会将猎物大口咀嚼，皮克敏们也会毫无犹豫的杀死蝴蝶作为自己的养分，一套完整且鲜活的 “外星”生物链在游戏中被表现的淋漓尽致。

在长时间的游玩过后，我与这些小家伙们之间产生了一种微妙的感情联系，这种联系不光来自于我们之间的默契或是它们可爱的外表，更来自于我们共同经历的危险与冒险，以及它们作为生态链一环的 “极度合理”，就好像它们真的存在一样。

宫本茂说过，他们最终选择以现实为蓝本构建世界观的目的之一，是为了让玩家在现实生活中也能产生一种，“皮克敏们也许就存在于我们身边 “的美妙错觉，而他们也确实做到了；“皮克敏 3”独特的世界观给人带来一种与现实世界的奇妙信息错位感，它 “肆无忌惮”地为玩家们展现了一个活着的自然世界该有的，“美好”与 “残酷”。

除了故事模式之外，“皮克敏 3”还为玩家准备了可玩性极高的 “任务模式”，以及主打双人对战的 “宾果战斗”。

“任务模式”就像是 “故事模式”的 “精华浓缩版”；它为玩家准备了十分明确的 “目标”，目标类型一般被分为收集物品，讨伐原生生物与赢得 BOSS 战三种。

相比 “故事模式”，虽然 “任务模式”的地图规模相对较小，但却因此展现了一个内容更加有趣与传统的 “箱庭世界”，在没有了叙事所必要的限制与引导之后，更是将游戏过程全部交给了玩家，让 “故事模式”中的玩法 “闭环”变得更加严谨。

总的来说，“任务模式”绝不单单是游戏本篇的附属品，它更像是一个个独立的篇章，虽然没有剧情，但每一关都拥有属于自己的独立设计思路。如果你想在故事结束之后继续体验一些新鲜，且质量优秀的 “箱庭世界关卡”的话，“任务模式”一定能够满足你的需求。

“宾果战斗”则算是任天堂一直以来所主张的 “多人同乐”理念的最好体现。顾名思义，这是一个带入了 “宾果”规则的独立游戏模式，两名玩家需要各自带领皮克敏们，在地图上收集宾果卡上的物品，首先达成 “宾果”目标的玩家胜出。

“皮克敏 3”的新奇玩法，加上 “宾果”的规则，在多人模式下展现出了一种一加一大于二的特殊效果，就算是只能用 “左右手互搏”来体验这一内容的我，也感受到了一种完全不同于游戏本篇的新奇乐趣。

不管是游戏玩法还是设定，《皮克敏 3：豪华版》都做到了我所能想到的最好，就算是从最刻薄的角度来看，你也很难找出它的缺点；不过如果一定要说的话，作为一款 7 年前 WIIU 游戏的重制作品，《皮克敏 3：豪华版》的毫无进步的画面表现确实让人觉得有些可惜，而游戏中某些基于 WIIU PAD 特点设计的 UI 也显得有些过时和不太自然。

还有就是它偶尔会触发我长年患有的 “昆虫恐惧症”。

就像我在最开始所说的那样，《皮克敏 3：豪华版》是我接触的第一部 “皮克敏”游戏，但仅仅是这一部作品，便足矣让我成为 “皮克敏”的忠实粉丝。

《皮克敏 3：豪华版》不需要时髦前卫的玩法，不需要华丽的动作场面，更不需要酷炫的世界观与故事，仅仅凭着自身的 “合理”与 “有趣”，任天堂便为玩家们带来了一次奇妙的 “微观世界”冒险之旅。