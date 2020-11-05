Ubuntu 发现读取任意文件和拒绝服务漏洞，需要尽快升级

Ubuntu 是一个以桌面应用为主的 Linux 操作系统。它是一个开放源代码的自由软件，提供了一个健壮、功能丰富的计算环境，既适合家庭使用又适用于商业环境。Ubuntu 为全球数百个公司提供商业支持。
11 月 3 日，Ubuntu 发现了 AccountsService(AccountsService 是英国科能（Canonical）公司和 Ubuntu 基金会共同开发的一个用于访问用户帐户和资料列表的 D-Bus 服务包)漏洞 , 需要尽快升级。以下是漏洞详情：
漏洞详情
1.CVE-2018-14036 （官方暂未给定严重程度，下同）
AccountsService 错误地处理了某些路径检查。本地攻击者可能会使用此问题来读取任意文件
此问题仅影响 Ubuntu 16.04 LTS 和 Ubuntu18.04 LTS。
2.CVE-2020-16127
AccountsService 错误地处理了读取 . pam_environment 文件的操作。本地用户可能会使用此问题导致 AccountsService 崩溃或挂起，从而导致拒绝服务。
此问题仅影响 Ubuntu 20.04 LTS 和 Ubuntu 20.10。
3.CVE-2020-16126
AccountsService 错误地放弃了特权。本地用户可能会使用此问题导致 AccountsService 崩溃或挂起，从而导致拒绝服务。
受影响产品和版本
上述漏洞影响 Ubuntu 16.04 LTS 和 Ubuntu18.04 LTS，Ubuntu 20.04 LTS 和 Ubuntu 20.10。
解决方案
可以通过将系统更新为以下软件包版本来解决此问题：
Ubuntu 的 20.10：
accountsservice - 0.6.55-0ubuntu13.2
libaccountsservice0 - 0.6.55-0ubuntu13.2
Ubuntu 20.04：
accountsservice - 0.6.55-0ubuntu12〜20.04.4
libaccountsservice0 - 0.6.55-0ubuntu12〜20.04.4
Ubuntu 18.04：
accountsservice - 0.6.45-1ubuntu1.3
libaccountsservice0 - 0.6.45-1ubuntu1.3
Ubuntu 16.04：
accountsservice - 0.6.40-2ubuntu11.6
libaccountsservice0 - 0.6.40-2ubuntu11.6
查看更多漏洞信息 以及升级请访问官网：
https://ubuntu.com/security/notices/USN-4616-1