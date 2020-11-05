国家网信办开展移动应用程序信息内容乱象专项整治

IT之家 11 月 5 日消息 根据 “网信中国”微信公众号的消息，国家网信办将在 11 月 5 日起开展为期 45 天的移动应用程序信息内容乱象专项整治，集中整治违法违规移动应用程序。

据介绍，本次专项整治将以资讯类、社交类、音视频类、教育类、电子读物类、生活服务类移动应用程序为重点，着力解决移动应用程序传播违法违规信息、提供违法违规服务、服务导向背离主流价值观等突出问题。对违法违规的移动应用程序将依法依规采取约谈警告、责令整改、暂停版块或功能、关停下架等处置措施。

在专项整治期间，网民可在 www.12377.cn 提供线索信息。

IT之家稍早前报道，今日 “网信中国”发文表示，国家网信办正深入推进 “知识社区问答”行业规范管理。自 2020 年 9 月底以来，国家网信办指导北京、上海、广东、浙江等 4 省、市网信办部署开展为期两个月的集中专项整治。据介绍，专项整治以来，国家网信办指导相关属地网信办结合行业特点，坚持问题导向，聚焦企业主体责任，重点针对普遍存在的 “议题”设置不当、“知识”良莠不齐、“专家”资质难辨等突出问题，督促 “知乎、豆瓣、知识星球、微博问答、悟空问答、得到”等 20 家重点 “知识社区问答”平台开展自查自纠。截至目前，相关平台累计清理各类违法违规信息 38.4 万余条，处置违法违规账号 8400 余个。