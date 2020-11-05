京东进博会宣布：3 年 4000 亿进口商品采购计划稳步推进

11 月 5 日消息，昨日，第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛在上海开幕。京东宣布，尽管受到疫情等不利因素的影响，京东依然全力为进口商品提供多种支持，稳步推进三年采购 4000 亿元进口品牌商品的计划。

公开信息显示，2018 年京东参与首届进博会，签约并采购近千亿元进口品牌商品；2019 年在第二届进博会上，京东宣布三年进口品牌商品采购额将达到 4000 亿元。

进博会开幕当日，由京东国际和京东超市联手打造的京东进口超市正式上线。京东进口超市主打消费品，将依托京东供应链及物流优势推出天天低价和量贩为主的 “日销场”，借助京东物流优势，京东进口超市的商品在北京、天津、广州、重庆、郑州等多个城市可实现 211 限时达覆盖。

京东 11.11 期间，京东国际为消费者推出来自 100 多个国家和地区超过 50 万款进口好物。京东国际将联合广大海外商家共同发布品质保障承诺书，优化品质管控、售后服务及物流服务，为消费者打造更优质的全球直购体验。

与此同时，京东国际还启动 “进口品牌成长计划”，联合戴森、任天堂等 TOP30 国际品牌达成全面深化战略合作协议，在市场营销、品质提升等多方面与这些品牌开展深度合作。

京东不但为国内市场输入全球优质商品，还帮助中国品牌商品出海。比如京东在泰国布局近三年的电商平台 JD CENTRAL。2018 年，京东泰国平台在泰国正式上线运营，据官方披露的数据，两年来，京东泰国电商平台的 GMV 增长了 550%，已在泰国布局了 8 个中小件仓库和大件仓库。自营配送覆盖曼谷及周边区域，95% 以上的订单能实现当日达或次日达；同时 JD CENTRAL 还整合本地第三方配送资源，将配送范围覆盖泰国全境，泰国全境 85% 的订单能实现隔日达。