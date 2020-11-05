大促不知道买什么？过来抄作业！双 11 必入好物清单推荐

又是一年双十一大促，不知道各位小伙伴购物车里的宝贝是否都准备好了呢？和往年一样，要想双十一有真正的好收获，一方面需要你对活动规则有着透彻的了解，一方面还要求你还会算一些数学题——毕竟各种满减券、满减规则已经让人头大。



面对花样百出的满减活动，以及看起诱人却全是消费陷阱的优惠券，想必你已经开始仿徨，没关系，IT之家在这里就简单推荐一些双 11 期间值得购买、买了不后悔的好物清单，让你轻轻松松购物！

一、任天堂 Switch

作为一款发布了三年多的游戏掌机，任天堂 Switch 目前仍是当下炙手可热的游戏装备，今年上半年疫情原因，Switch 的价格炒到了 “天价”，不过目前 Switch 的价格已经逐渐回落，双十一期间更是有望达到一年来的史低价。

比如国行版本的 Switch，首发零售价为 2099 元，目前已经最低价降到了 1699 元，双十一当天有望价格进一步下探（1599 元也有可能），日版、港版等海外版本的 Switch，价格也降到了 2000 元档位附近。今年年中炒到上千元的健身环，目前也降到了 500 元档位左右，国行版本的更是降到了 400 元档位，因此双 11 期间，是购买 Switch 的最佳时期。

至于选择国行还是海外版本，笔者认为，如果你是轻度游戏玩家，选择国行 Switch 就行，一是售后有保证（Switch 手柄遥感漂移不是闹着玩的），购买渠道省心放心，二是价格要比海外版本的便宜 500 元左右，并且国行的机器是锁服不锁区，完美支持海外版游戏卡带。当然，如果你是重度玩家，那一定要选择海外版本的 Switch，毕竟有着海量的数字版游戏可供购买，还有相当丰富的 DLC 和联机游戏。至于怎么选择，还是看自己需求啦！

目前 Switch 刚到寿命周期的中段，买回来再玩个三年不是问题，至于传闻中的 Switch Pro？其实也无需太过于操心，Switch Pro 并不算是 Switch 的替代版机型，更高规则的 Switch Pro 发售之后，其目标人群和定位也不会和 Switch 重合，所以，大胆买吧。

二、石头扫地机器人 T7 系列

石头科技在今年上半年先后推出了年度旗舰产品石头扫地机器人 T7 与 T7 Pro。其中，石头扫地机器人 T7 Pro 探索版更是采用了 AI 双目视觉模块，配备 2 颗 500W 像素 120° 广角摄像头、红外补光灯和回充传感器，创新地支持了 AI 双目避障与聪明扫拖功能，发售价 3899 元。

石头是一家非常务实和本分的公司，为什么这么说？看人家的双十一促销就明白了——

双十一期间，石头产品没有任何销售套路，到手多少钱就是多少钱，还保价双 11，不用担心买了降价的问题。具体来看，11 月 4 至 10 日，京东与天猫平台石头扫地机器人 T7 Pro 预售到手价均为 2999 元，预定购机还送智能音箱，付尾款前 1000 名再送滤网一套。

T7 Pro

如果预算不多，或者家里没有养小宠物，石头扫地机器人 T7 也是一个非常不错的选择，今年双 11，T7 到手价为 2299 元，京东平台还有 1 元预约购机送 199 元全年配件礼盒，抢限量智能音箱等活动，现在购买非常划算。

作为石头科技的旗舰系列扫地机器人，T7 系列在使用中最大的亮点还是智能和易用性。它有着非常巧妙和人性化的路径规划，还拥有全新多地图管理 4.0 系统，包括房间清扫顺序、吸力大小以及水箱大小。在清扫过程中，石头扫地机器人 T7 系列会自动识别不同位置和面积的房间，你可以手动选择定义这些房间，你可以给这些房间命名排序。针对不同房间，你还可以选择不同的清扫模式，比如客厅选择标准吸力、中档水位，卧室选择大吸力、小水位，又或者是客厅大吸力但不拖地，卧室标准吸力，水量为大，都可以根据你的需求进行调整。对于那些养有宠物的家庭，又或者是地面环境较复杂的母婴人群们来说，石头扫地机器人 T7 Pro 是绝佳的选择。

三、OPPO Enco X

真无线降噪耳机几乎是现在都市年轻人的标配，这里推荐的是 OPPO Enco X，这款产品上个月刚刚发布，目前京东售价 949 元（原价 999 元），推荐这款耳机的理由很简单——价位、音质、降噪体验在同类产品中可谓做到了出类拔萃。这三点也是消费者最关心的地方，就拿音质来说，首先是耳机采用了音箱中常见的同轴双单元设计，前置超导磁平面振膜高频单元，后置三层复合振膜大动圈中低频单元，双扬声器处于同轴。其次，耳机采用了超导磁平面振膜单元，超导磁微型非晶态超薄合金平膜，悬置于双排平行磁路音圈中间，力直接作用平面振膜同步上下振动，极大提升高频延展。三层复合振膜大动圈单元则保证了低频下潜结实有力。此外，OPPO Enco X 还有丹拿调音加持。

降噪方面更是 OPPO 的拿手项，此前 OPPO 发布的 W51 降噪能力已经非常强悍，在同价位的降噪耳机中，其降噪能力可以说是顶尖了，唯独遗憾的是，W51 只有一种降噪模式。在 OPPO Enco X 上，OPPO 终于加入了强降噪、弱降噪、降噪关以及通透模式，官方表示降噪深度能够达到 35db。从笔者的主观感受来看，OPPO Enco X 开启强降噪的降噪效果是要比 W51 更要出色的，底噪几乎感受不到，对环境噪音消除非常明显，低频噪音过滤的也很出色，更适合一些地铁、飞机、火车站等环境。

OPPO Enco X 售价 999 元，是一款非常能打的真无线蓝牙耳机产品，有设计感，丹拿调音加持，音质出众，降噪能力强大，佩戴体验、延迟表现都处于同级别中的翘楚。笔者个人认为，OPPO Enco X 是非常值得购买的。

四、罗技 G102 游戏鼠标（第二代）

笔者是前代 G102 用户，之所以推荐第二代的 G102，理由也特别简单，双 11 期间，这款鼠标的最低价达到了 69 元（官方价 149 元），几乎可以说是百元以内，最值得购购买的游戏鼠标了。相较于前一代，第二代 G102 外观基本不变，但升级了 LIGHTSYNC 炫光 RGB，实现了流光 RGB 的效果，虽然光效没啥用，但看起来高级啊！毕竟 RGB 灯光这玩意就代表着玄学，有了光污染，游戏手感都能变好。

在最核心的传感器方面，G102 进行了小幅升级，采用 8000DPI 光学传感器，可承受 30G 加速度，具备 1000Hz 回报率和 1ms 响应速度，相较于第一代升级还是比较大的。

作为一款入门级的游戏鼠标，G102 是百元档位最值得购买的鼠标，不仅可以用来游戏，办公体验也是非常出色的。其次，重量 85g 也是它的一大特色，轻巧的机身更适合一些喜欢轻巧型鼠标的游戏玩家们，特别是那些 FPS 玩家，长时间使用手腕也不会酸痛。

双 11 期间，这款鼠标最低入手价仅为 69 元，一顿两人晚餐的价格，就能带给你长久且十足的体验，还要什么自行车呢？