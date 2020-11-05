FITURE 推出迷你健身房：魔镜，定位家庭健身市场

2018 年 8 月到 2019 年 7 月，Instagram 上 #Selfcare 的标签数量从 500 万飙升至 1700 万。越来越多的人开始在社交媒体上分享自己的运动生活。突如其来的新冠疫情让大家更加意识到健康的重要性，常去的健身房大门紧闭的时候，「家庭」成了健身需求释放的最重要场景。



可能很多消费者逐渐意识到，健身不一定需要去健身房才能完成，也不再是一件需要自我鼓励、反复动员才能不「鸽」的事情。利用智能手机上的健身 App，一条瑜伽垫，就可以随时随地完成一次训练，你甚至可以约上两三好友一起 PK，让健身这件「反人性」的事情更好地坚持下去。

2019 年 IPO 的全球健身第一股 Peloton 受疫情助推，市值已经超过了 320 亿美金。但这家公司从一开始不被看好到如今能够实现如此迅速的增长，根本原因在于它对「家庭健身」赛道的长期坚持和投入，利用「硬件+内容+服务」的模式保持了相当高的用户留存和用户增长。

Peloton 目前是家庭健身领域炙手可热的明星公司 | Peloton

尽管中国的健身文化还处于萌芽阶段，但从用户规模来看，2018 年开始中国已经拥有全球最大的健身市场了。物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术的发展，使得健身市场逐渐向科技化转向。而不受空间、时间限制的智能化、科技化的家庭健身服务，已经成为大众健身新诉求。

2020 年 10 月 28 日，初创品牌 FITURE 首款产品「魔镜」发布，提供「硬件+内容+服务+ AI」的智能科技健身服务。

跳脱出传统思路的 FITURE 并没有盯上跑步机、动感单车、椭圆仪等常见的健身器械，而是选择了更像是一件家具的「镜子」，似乎是想把家庭健身做成你我日常的生活方式。

外形来看，FITURE 魔镜就像是一块普通的穿衣镜 | FITURE

一面镜子怎么就能帮你健身了？

FITURE 在九月底完成了 A 轮 6500 万美元融资，资方包括了红杉资本、腾讯、CPE（中信产业基金）、BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）等知名 VC。

「魔镜」是 FITURE 面向大众消费市场的第一款产品。但这面镜子和你平时买到的穿衣镜可不一样，它更像是一个迷你健身房，你可以跟着明星教练一起健身，通过人工智能的动作识别技术，帮助每一个动作都能够做标准，喊上好朋友一起锻炼一起 PK，互联功能让健身这件事变得不再枯燥无趣。

外形来看，FITURE 魔镜其实是一台配有嵌入式 AI 摄像头和扬声器的交互式镜面显示器，能够呈现 4K 高清画质。由于采用了真空溅镀镜面，大家在运动过程中既能够清晰地看到屏幕内教练的动作，又能在镜子里看到自己，方便及时纠正动作。

真空溅镀镜面使得用户既能够看清自己的动作，同时也不妨碍观察教练的动作 | FITURE

只不过相比线下，家庭场景为主的线上健身存在互动性差，效果难保证，需额外购买设备，动作不当容易受伤等问题。而为了尽可能地提供更好的家庭健身体验，避开这些「坑」，FITURE 魔镜通过 AI 摄像头及自主研发的运动算法引擎识别系统，让用户无需任何穿戴产品或传感器辅助即可完成人机交互。

以 FITURE 联合创始人兼 CTO 付强为首的技术团队历时一年半自主开发了「FITURE Motion Engine」智能运动追踪系统。这套系统的设计灵感来自于自动驾驶和无人机的轨迹预测模型。它适应各种极端场景的人体检测模型、高精度的姿态识别模型，更是抽象化持续姿态的动作识别引擎。

FITURE 自主开发的算法引擎能够对用户动作进行追踪、姿态识别，及时提醒用户纠正动作，防止受伤 | FITURE

「通过摄像头对人体的捕捉，我们的算法引擎可以做到人体检测与追踪、姿态识别，以及各种常用健身动作的判断，让健身更科学有效。也通过这个过程， 我们根据用户身体和运动数据，为其定制个人化课程。」曾在谷歌、亚马逊、腾讯任职多年的付强指出。

FITURE 魔镜内置了一枚广角低畸变 AI 摄像头，在用户选定健身课程之后，就开始捕捉前方的运动画面，它能够识别人体近 20 个关节点的运动轨迹，以此作为监测判断用户姿态变化的基础，再通过一系列的算法引擎结合海量运动人群的大数据分析，对正确动作进行识别、计时或计数。

运动结束后，系统会给出详细的记录，包括完成度、时间、消耗等 | FITURE

家庭健身：硬件不是重点，服务才是

极简主义的设计，航空级铝金属边框、一体切削、阳极氧化，这样一件轻薄精美的产品更像是一台家居用品，所以初次见到 FITURE 魔镜的实物，你肯定不会意识到它是一台加持了 AI 黑科技的健身器械。

疫情期间被炒成理财产品的任天堂健身环，可能很多朋友高价买了之后就再也没用过几次了。虽然本身它的游戏属性已经通过巧妙的关卡设计、内容编排尽可能鼓励用户玩下去，但由于缺乏正向的反馈机制，你不知道自己动作是不是做标准了，或者有的朋友摸到了偷懒的技巧，根本达不到训练效果。

形体如果没有明显改善的话，谁还愿意每天浪费一两个小时和自己过不去啊！

FITURE 魔镜在技术上已经通过上面提到的智能运动追踪系统，尽可能帮助用户能够标准地完成训练。与此同时，基于深度视觉信息的运动数据训练 AI 算法，通过虚拟 AI 教练，用户可以完成体测，进行个性化的课程定制。

目前 FITURE 魔镜提供的课程囊括了瑜伽、普拉提、搏击操、力量训练、HIIT 等不同种类，用户可以根据体测的结果以及个人兴趣爱好进行自主选择，形式主要以高质量的录播及直播课程为主。

目前 FITURE 魔镜提供包括瑜伽、HIIT、力量训练、普拉提、搏击操等多种形式的健身课程 | FITURE

内容及服务方面，FITURE 还启动了「百万年薪计划」，聘请了多位明星教练，合作研发健身课程。这些教练会根据用户的身体状况和运动情况，定制专属训练计划并监督执行，有任何问题，都可以得到一对一的咨询服务。

据极客公园了解到的信息，目前 FITURE 魔镜单机价格为￥7800，个人版会员￥1188/年，家庭版会员￥2028/年。

据第一财经商业数据中心发布的《国民运动健康趋势报告》，为减少运动过程中的单调和乏味，近五成的运动人群会选择边听音乐边运动。在强节奏音乐、剧情音效和节奏鼓点的加持和渲染下，大众的运动欲望不断被激发，娱乐、轻松的沉浸体感逐渐减轻了枯燥感，坚持打卡不间断不再是难事。

产品形态上独辟蹊径，选择可以充当家居用品的穿衣镜，同时利用从自动驾驶研发下放至消费级别的物体智能动态追踪算法，在硬件上形成巨大优势。但家庭健身的核心是内容，如果没有在服务端的持续创新和输出能力，再好的产品也只会是昙花一现。

毫无疑问，FITURE 也在沿袭一条在家庭健身赛道被验证过的商业模式。比如 Peloton 通过自制高水准的线上课程服务用户，依靠强大的用户日活和留存率（订阅用户年留存率高达 95%），在单车/跑步机设备销售量并不高的情况下，大幅提升公司整体营收。2019 年 Peloton 在线订阅收入达到 1.81 亿美元，占其总营收接近 20% 的比例。

当然，FITURE 和 Peloton 面对的市场和消费群体不尽相同，FITURE 作为后来者已经在硬件产品上实现了比 Peloton 单车/跑步机更高维度的智能。与此同时，FITURE 也在开发系列游戏健身课程，希望通过产品提供的体感交互模式，结合动感的 CG 画面及逼真的声音效果，让全家人都可以享受健身的乐趣。