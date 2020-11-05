现代汽车将在 2025 年前向中国供应 4000 辆氢动力卡车

11 月 5 日消息，据国外媒体报道，现代汽车已与中国企业签署了两份谅解备忘录，将在 2025 年前向中国供应 4000 辆氢动力卡车。

外媒称，现代汽车已与多家中国公司联手，在中国率先发展氢能移动和燃料电池商用车生态系统。

日前，现代汽车宣布，它已与上海电力股份有限公司、上海舜华新能源系统有限公司、上海融和电气科技融资租赁有限公司签署了谅解备忘录。未来 5 年，该公司不仅将向这三家公司提供超过 3000 辆氢燃料电池卡车，还将帮助它们打造一个氢能移动生态系统。

另外，现代汽车还与中国钢研科技集团有限公司和河钢集团签署了谅解备忘录，以向它们交付 1000 辆氢燃料电池卡车。

在乘用车和商用车方面，现代汽车一直在出口氢燃料电池电动汽车。2018 年，现代汽车集团宣布，到 2030 年将投资 7.6 万亿韩元，用于氢动力汽车生产设施和相关研发活动。

今年 9 月份，现代汽车表示，该公司已向欧洲出口了 4 个氢燃料电池系统。该公司的氢燃料电池系统将被交付给瑞士氢燃料储存压缩技术企业 GRZ Technologies 和一家未披露名称的欧洲能源解决方案初创公司。

今年 11 月 5 日，在第三届中国国际进口博览会上，现代汽车的氢燃料重型卡车 XCIENT Fuel Cell 亮相，这款车是全球首款量产的氢燃料重型卡车，满载重量达 36 吨，最多可容纳 32kg 的氢燃料，加氢时间需 8-20 分钟，加氢一次的续航里程可达到 400 公里左右。