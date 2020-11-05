阿里巴巴发布 2021 财年 Q2 财报：营收 1550.6 亿元，净利润 470.9 亿元

IT之家11月5日消息 阿里巴巴今日发布了截至 2020 年 9 月 30 日的 2021 财年第二季度财报：第二季度营收 1550.6 亿元人民币，市场预估 1548.4 亿元。第二财季净利润 470.9 亿元，市场预期 254.33 亿元，去年同期 725.4 亿元。

中国零售市场年度活跃消费者达到 7.57 亿。收入增长主要由中国零售商业、云计算及菜鸟的强劲收入增长所驱动。

截至本财年第二季度，云计算收入同比增长 60%，菜鸟收入同比增长 73%。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示：阿里巴巴收获了又一个强劲的季度。疫情至今，我们持续支持商业复苏，并通过数字化的方式寻找新的发展机遇。我们对于为客户创造价值的坚定投入，充分体现在核心商业的稳健表现及阿里云的强劲增长之中。我们会继续聚焦于内需、云计算和大数据、全球化这三大长期增长引擎，从而更有效地把握消费者不断变化的需求，以及阿里巴巴数字经济体内各业务加速数字化所带来的机会。

截至 9 月底，淘宝特价版吸引全国超 145 个产业带、120 万商家入驻；截至 10 月初，超 2 万外贸企业享受天猫减免年费政策；37 万外贸工厂通过 1688 拓展国内市场；近 20 万入驻数字化 “外贸专区”；80 个淘宝直播产业基地在全国落地开花，从农村走出 10 万农民主播。

从用户数据看，2020 年 9 月，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户数达到 8.81 亿，继续巩固中国最大消费平台的地位；不久前，阿里巴巴集团在其 2020 年度投资者大会上披露，截至 2020 年 6 月底，其全球年度活跃消费者已跨越 10 亿里程碑。

IT之家获悉，截至今年 9 月底，淘宝直播 12 个月的 GMV 超过 3500 亿元；天猫国际 GMV（剔除未支付订单）在本季度同比增长 37%；天猫快速消费品增速强劲，服饰的增速已恢复到疫情前更高水平。盒马在本季度持续实现健康的同店销售增长，年活跃消费者超过 2600 万。

企业、产业数字化转型不断加速，云计算的重要意义也持续上升。阿里巴巴云计算收入本季度同比增长 60%，达到人民币 148.99 亿元，单季增速创下 2020 年新高。如此一来，阿里云在阿里巴巴集团的营收占比已达 10%，贡献了越来越突出的增长动力。

在今年疫情影响下，不仅仅是消费和贸易，全球供应链和产业链的布局，也都发生了结构性的重构。阿里巴巴仍然坚持全球化的战略，旗下东南亚电商平台 Lazada 的订单量同比增加 100%。

菜鸟网络也继续通过与物流合作伙伴深化整合，同步扩展全球智能物流骨干网。菜鸟已经在 15 个国家及地区设立本地的物流网络，每日派送的跨境包裹量近 400 万件，本季度，菜鸟收入同比增速高达 73%。