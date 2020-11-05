XRSPACE 发布 MANOVA VR 一体机及虚拟世界，并成立 XR 未来城市联盟

11 月 5 日，XRSPACE 发布会在深圳举行发布了第一款支持 5G 的 VR 终端 “XRSPACE MANOVA VR 一体机”以及虚拟现实软件平台 “XRSPACE MANOVA 虚拟世界”，打造新一代 VR 世界里的社交方式。XRSPACE MANOVA VR 一体机预计 12 月中旬在国内发售。

作为一款支持 5G 的 VR 终端，XRSPACE MANOVA VR 一体机既支持 wifi 连接，也支持 5G 连接，也借助 5G 大带宽与低延时等特征，打造新一代社交方式：VR 社交。用户戴上 XRSPACE MANOVA VR 一体机，即可进入 XRSPACE MANOVA 的虚拟世界。

在这个虚拟世界中，用户拥有全身虚拟的人物形象，用户以虚拟人形象进行社交、工作、学习、娱乐等一系列活动，可以结交新朋友，邀请现实好友加入虚拟世界，与朋友在虚拟世界观影、观赛、K 歌、玩轻量级小游戏等等。

在内容生态方面，XRSPACE MANOVA 虚拟世界，涵盖 VR 游戏、VR 电影、VR 教育、VR 旅游等等，支持实时、异地、跨平台多终端与朋友一起玩。同时 XRSPACE 会联合百度落地更多应用场景，比如做教育、视频、K 歌业务，与中国电信天翼云 VR 合作让用户获得 3D 观影、球赛直播等体验。

从配置来看，XRSPACE MANOVA VR 一体机内置高通骁龙 845 处理器，头显搭配深度摄像头支持 6DoF 空间定位及手势识别，同时可搭配 6DoF 手柄使用；内存 6GB；单眼分辨率 1440*1440，DPI 为 702，刷新频率 90Hz，。同时支持 WiFi、5G、LTE（4G）网络，随时随地切换网络进入虚拟世界；重量为 470g。

随后，XRSPACE 联合合作伙伴宣布正式成立 XR 未来城市联盟，首批联盟成员包括云中科技、指挥家 VR、VeeR VR、七田真国际教育、百度 VR、Pegasus、广智集团、腾讯互娱、高通、中国电信天翼云 VR、中国移动、Unity、Insta360。对于 XR 未来城市联盟的未来，XRSPACE 表示，未来将联合所有联盟合作伙伴，共同打造 VR 2.0 时代的虚拟世界，带来更沉浸、更真实的 VR 体验。