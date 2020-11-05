便利蜂发布《白领午餐报告》： 65.2% 的白领午餐消费在 20 元以内

11月5日消息，根据便利蜂发布的《白领午餐报告》显示，65.2%的白领午餐消费在20元以内，95.28%的消费者最看重便利店午餐的“安全性”。

据悉，便利蜂通过全国20个城市1600余家门店对消费者进行调查。报告显示，90后、95后已经成为便利店午餐的消费主力，分列第一、二位，占比35.78%和28.43%，80后排在第三，占24.85%，70后占10.94%。95后是便利店午餐消费增速最快的群体。同时，在这一年龄段中，2000年以后出生的消费者比例正在加重。

便利蜂综合各地情况，65.2%的消费者午餐费用控制在20元以内，其次是21-30元，占比24.7%，仅有差不多10%的消费者平均午餐费用在30元以上。从单个城市的消费来看，上海白领午餐花费在30元以上的比例最高，北京、深圳紧随其后。

数据显示，超五成白领最近一顿午餐吃了便利蜂的热餐，超三成吃了便当、面食，另有11%的人选择了饭团、汉堡和三明治等鲜食，就连炸品、包子和关东煮等早餐或宵夜类食品也出现在不少人的午餐清单里。

调查显示，苏州消费者喜欢粤菜，深圳消费者无辣不欢。便利蜂相关负责人介绍，“这与两座城市的人口结构有很大关系。深圳是中国外来人口最多的城市，苏州的人口流动性也越来越大，成为江苏第一大‘移民’城市。”

此外，上海消费者最看重时令美食，讲究什么季节吃什么菜。北京人则钟爱地道京味和地摊美食。