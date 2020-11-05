中国铁路：合安高铁全线拉通试验，设计时速 350 公里

IT之家11月5日消息 据中国铁路发布，11 月 5 日 7 时 50 分 G55501 次综合检测列车，从合肥南站出发开始拉通运行，对合安高铁全线的轨道、供电、接触网、通信、信号等多个系统进行综合检测，确保开通前各项测试数据符合标准要求。

拉通试验结束后，合安高铁将转入运行试验阶段，标志着这条高铁开通运营进入倒计时。

IT之家获悉，合安高铁是我国 “八纵八横”高铁网京港通道的重要组成部分。这条铁路位于安徽省西南部，地处长江和巢湖流域，线路自新合肥西站引出，通过肥西联络线与合肥南站接轨，经肥西、舒城、庐江、桐城、怀宁等市县，终至新安庆西站，正线全长约 162 公里，设计时速 350 公里。

合安高铁自 9 月 10 日开始联调联试，以达到设计速度为目标，对新建高铁全线各系统及相关系统间接口、匹配关系进行综合动态测试，评价和验证牵引供电、接触网、通信、信号、客服、灾害监测等系统的性能或功能，验证轨道、道岔、路基、桥梁、隧道等结构工程的适用性、安全性、可靠性，为开通运营提供重要技术保障。

全线拉通试验是经过现场联调联试准备、逐级提速测试、信号系统测试及其他系统测试等阶段后，在全线以设计速度目标值进行的全系统、全功能的最后综合检测验证，标志着全线动态检测阶段进入收尾阶段。