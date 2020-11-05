张家辉发维权声明：《唐朝国际》游戏擅用其形象进行推广，要求立即停止一切侵权行为

IT之家11月5日消息 11 月 3 日，演员、导演张家辉在微博发出声明，指近日有线上游戏严重侵犯了他的姓名、肖像及名誉权，要求游戏方立即停止侵权行为。

张家辉在微博发出声明，指近日有线上游戏在未有任何商业合作的情况下，于游戏主界面、官方网站使用了他的肖像及合成语音，用作游戏的广告宣传。

IT之家获悉，此声明中强调游戏方的行为已严重侵犯了张家辉的姓名、肖像及名誉权，要求游戏方应立即停止一切侵权行为，否则将采取进一步法律行动，依法追究法律责任。

IT之家发现，目前在网页上搜索《唐朝国际》的棋牌类游戏时，相关页面也大部分变成404该网页不存在状态。

下面是声明内容：