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张家辉发维权声明：《唐朝国际》游戏擅用其形象进行推广，要求立即停止一切侵权行为

2020/11/5 22:13:42 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月5日消息 11 月 3 日，演员、导演张家辉在微博发出声明，指近日有线上游戏严重侵犯了他的姓名、肖像及名誉权，要求游戏方立即停止侵权行为。

张家辉在微博发出声明，指近日有线上游戏在未有任何商业合作的情况下，于游戏主界面、官方网站使用了他的肖像及合成语音，用作游戏的广告宣传。

IT之家获悉，此声明中强调游戏方的行为已严重侵犯了张家辉的姓名、肖像及名誉权，要求游戏方应立即停止一切侵权行为，否则将采取进一步法律行动，依法追究法律责任。

IT之家发现，目前在网页上搜索《唐朝国际》的棋牌类游戏时，相关页面也大部分变成404该网页不存在状态。

下面是声明内容：

严正声明

近日，我司发现一款名为《唐朝国际》的棋牌类游戏在其官方网站、游戏主界面使用了我司旗下艺人张家辉先生的肖像及合成语音，用于游戏的广告宣传。

然而，我司及张家辉先生从未与该游戏的开发商、运营商、代理商等主体达成任何商业合作，更未授权前述主体使用张家辉先生的肖像、姓名、语音用于前述商业宣传行为。

鉴于上述情况，我司严正声明如下:

一、《唐朝国际》游戏的前述行为严重侵犯了张家辉先生的姓名权、肖像权、名誉权等权益。

二、《唐朝国际》游戏开发商、运营商、代理商等相关主体应立即停止一切侵权行为，包括但不限于删除在《唐朝国际》官网、游戏主界面等所有网络渠道及线下渠道发布的、未经授权使用张家辉先生的姓名、肖像、语音的侵权内容，消除对张家辉先生的不良影响。

三、如在本声明发出后，《唐朝国际》游戏开发商、运营商、代理商等相关主体仍未停止侵权行为，我司和张家辉先生将采取进一步法律行动，依法追究相关侵权主体的法律责任，捍卫自身的合法权益。

同时提醒广大粉丝，理性对待网络虚假信息，共同抵制违法行为。

STAR TALENT LIMITED

2020年11月3日

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关键词：游戏

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