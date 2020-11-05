张家辉发维权声明：《唐朝国际》游戏擅用其形象进行推广，要求立即停止一切侵权行为

IT之家11月5日消息 11 月 3 日，演员、导演张家辉在微博发出声明，指近日有线上游戏严重侵犯了他的姓名、肖像及名誉权，要求游戏方立即停止侵权行为。
张家辉在微博发出声明，指近日有线上游戏在未有任何商业合作的情况下，于游戏主界面、官方网站使用了他的肖像及合成语音，用作游戏的广告宣传。
IT之家获悉，此声明中强调游戏方的行为已严重侵犯了张家辉的姓名、肖像及名誉权，要求游戏方应立即停止一切侵权行为，否则将采取进一步法律行动，依法追究法律责任。
IT之家发现，目前在网页上搜索《唐朝国际》的棋牌类游戏时，相关页面也大部分变成404该网页不存在状态。
下面是声明内容：
严正声明
近日，我司发现一款名为《唐朝国际》的棋牌类游戏在其官方网站、游戏主界面使用了我司旗下艺人张家辉先生的肖像及合成语音，用于游戏的广告宣传。
然而，我司及张家辉先生从未与该游戏的开发商、运营商、代理商等主体达成任何商业合作，更未授权前述主体使用张家辉先生的肖像、姓名、语音用于前述商业宣传行为。
鉴于上述情况，我司严正声明如下:
一、《唐朝国际》游戏的前述行为严重侵犯了张家辉先生的姓名权、肖像权、名誉权等权益。
二、《唐朝国际》游戏开发商、运营商、代理商等相关主体应立即停止一切侵权行为，包括但不限于删除在《唐朝国际》官网、游戏主界面等所有网络渠道及线下渠道发布的、未经授权使用张家辉先生的姓名、肖像、语音的侵权内容，消除对张家辉先生的不良影响。
三、如在本声明发出后，《唐朝国际》游戏开发商、运营商、代理商等相关主体仍未停止侵权行为，我司和张家辉先生将采取进一步法律行动，依法追究相关侵权主体的法律责任，捍卫自身的合法权益。
同时提醒广大粉丝，理性对待网络虚假信息，共同抵制违法行为。
STAR TALENT LIMITED
2020年11月3日