人民日报：“国家队”出手，心脏支架价格由均价 1.3 万元降至 700 元左右

IT之家11月6日消息 据人民日报报道，好消息！国家队出手谈判，冠脉支架价格从均价1.3万元降至700元。降的是支架价格，提升的是患者获得感，实现的是患者、医保和企业多赢。把水分挤出来，把不该有的环节减下来，只是第一步，后续还要让患者用得起、用得上。夯实以人为本的价值坐标，让医疗改革成果更好地惠及亿万国人。

央视财经报道，今天上午，由国家组织的首次高值医用耗材冠脉支架集中带量采购工作在天津进行。

国家医保局会同相关部门组织全国各省份和新疆生产建设兵团组成联盟，本次集采产品为铬合金载药冠脉支架，首年意向采购总量为1074722个。意向采购量由联盟地区各医疗机构报送采购总需求的80%累加得出。

IT之家援引央视，目前医疗机构使用的冠脉支架的价格在几千元、几万元不等，各方呼吁高值医用耗材回归合理价格。

最新消息，国家组织冠脉支架集中招标采购报价工作结束，10个产品拟中选，涉及9家企业，包含中外企业，中选产品中位价700元左右。主流产品均入选，涵盖了医院意向采购量的70%以上。

心脏支架(Stent)，又称冠状动脉支架，是心脏介入手术中常用的医疗器械，具有疏通动脉血管的作用。主要材料为不锈钢、镍钛合金或钴铬合金。最早出现在20世纪80年代，经历了金属支架、药物涂层支架、生物可吸收支架的研制历程。