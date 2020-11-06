手机混用闪存到底是真是假，教你查手机闪存型号

最近，网上传言某手机混用闪存，将 UFS 3.0 和 UFS 3.1 的闪存混用在了同一型号的机器上，买不同容量的手机，闪存协议不一样。光从这个描述来看，这做法相当不厚道，消费者买手机等于抽奖。但这到底是不是真的？很多朋友也只是有所耳闻，但却不知道如何验证。今天，就给大家分享一些方法。

方法一：拨号面板输入指令查询

这是适用于部分 ROM 的方法，例如某些版本的 MIUI、EMUI 等 ROM 就可以使用。在拨号界面中，输入 “*#*#284#*#*”，系统就会开始生成 Debug 报告，等待 Debug 报告生成完毕，整个过程应该不到一分钟。

输入 *#*#284#*#*

这个 Debug 报告包含很多文件，以 MIUI 为例，这些文件处于手机内部存储的 “MIUI\debug_log”目录下。开启这个目录，找到 “bugreport - 日期时间”文件名格式的 zip 包，开启这个 zip 包。

MIUI 中的 Debug 报告

在这个 zip 包当中，还包含着另一个 zip 包，它的文件名是 “bugreport - 设备名 - 安卓版本 - 日期时间”。

其中的 bugreport 压缩包

打开这个 zip 包，里面有一个和这个 zip 包同名的 txt 文件，开启即可。

开启这个 txt 文件

这个 txt 文件中，搜索 “ffu”的字串，很容易就可以找到闪存型号的信息。例如笔者手中的这部手机，它的闪存型号是 “KLUCG4J1ED-B0C1”，制造商是三星。

其中可以找到闪存具体型号

方法二：系统 Bugreport 查询

这个方法适用于大部分的安卓手机。首先，需要开启安卓机的开发者选项，在设置菜单的系统信息界面，不断点击 “版本号”即可开启。

接着，设置界面就多了 “开发者模式”的选项，这个选项通常位于 “系统”下。进入开发者选项，可以看到 “错误报告”的功能，点击后，选择生成报告。

开发者模式下生成 bugreport

将 bugreport 保存到存储空间，或者发送到其他地方

等待一段时间后，系统通知栏就会弹出 “已获取错误报告”的信息。点开它，看到了警告信息后，将它保存到系统目录当中。错误报告是一个文件名为 “bugreport - 设备名 - 安卓版本 - 日期时间”的 zip 包

接下来的操作就和方法一差不多了。在这个 zip 包里面，找到同名的 txt 文件，然后在其中搜索 “ffu”，就能找到闪存型号。

但也要注意，现在某些厂商默认并不将闪存的相关信息写入 Bugreport 当中，或者是搜索的关键词不同（例如有的手机要搜 “ufs_product_name”），这需要大家亲自尝试了。

方法三：终端命令行查询

安卓系统基于 Linux 内核，因此想要确认安卓机的一些信息，也可以通过 Linux 中常用的终端来进行。

首先下载安装一个终端 App，这类 App 非常丰富，这里就不特别提供了，大家可以自行搜寻安装。

在终端中输入以下命令行：

cat /proc/scsi/scsi

之后，终端就会呈现出闪存的制造商、具体型号等信息了。

在终端，输入命令行也可以查看到闪存具体型号

不过，这个方法并非什么机器都可以用，某些厂家已经屏蔽了相关信息的调用，就算输入命令也不会返回任何信息，这就看不到闪存型号的信息了。

某手机真的混用 UFS 3.0 和 UFS 3.1 闪存了吗？

找到了闪存型号后，要确认对应规格就很容易了，直接通过搜索引擎，或者制造商的官网查找即可。

这次某些朋友是买到了某手机的 256G 容量的型号，因为闪存跑分略低，被怀疑是 UFS 3.0，和宣传的 UFS 3.1 不符。据了解，对应的闪存型号为 “SDINFDK4-256G”，我们就以它为例子，来鉴定一下到底这是什么闪存规格。

网络上受争议的某手机 256G 版闪存型号

从搜索引擎中，很容易就找到了该闪存的官方规格文件，这里把链接也提供给大家。

西数 / 闪迪闪存规格文件：https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/embedded-flash/brochure/brochure-western-digital-eis-mobile.pdf

从文件中，很容易就找到了 “SDINFDK4-256G”的对应规格。可见这就是 UFS 3.1 的闪存，宣传并没有错谬。

其实是货真价实的 UFS 3.1

至于和 128G 版本的性能差异，是由于闪存的性能不仅仅和协议有关，NAND 也是重要的决定因素——正如同样是 PCIe 4.0 的 SSD，不同型号性能也有高下之分。

总结

总的来说，作为手机中的重要部件，闪存的确很大程度上决定了手机的体验。如果你对闪存信号有疑惑，不妨试试上文的方法，相信可以帮到大家。