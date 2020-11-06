华为起诉美政府 16 个部门：故意拖延公开孟晚舟案信息

IT之家 11 月 6 日消息 据环球时报援引加拿大广播公司 4 日报道，美国华盛顿特区联邦法院的一份起诉书显示，华为公司已在美国提出诉讼，控告美国政府 16 个部门故意拖延公开多份涉及孟晚舟被捕案的文件。

据悉，这些文件包括美国多个部门之间就此案相关的通信记录，以及美国执法人员在加拿大实施拘捕行动前与加拿大骑警及加边境服务局的通信记录，这些文件将可能证明拘捕孟晚舟的背后存在政治动机。

报道称，华为表示，早在一年前就依据美国《信息自由法案》赋予的权利向美政府部门提出了 12 项信息披露要求，但几乎没有获得任何回复，尽管法律规定 “申请快速处理的要求通常应在 20 个工作日内给予答复。”

IT之家了解到，10 月 30 日，华为高管孟晚舟的引渡案听证会告一段落。加方法官最终裁定，驳回检方在此案中的一项重要申请。按照加拿大法律，孟晚舟的律师团队正致力于申请终止将孟晚舟引渡到美国的程序。在实际操作上，有三个分支理由：

其一，政治干预司法；

其二，加警方的逮捕过程有滥用程序之嫌，导致孟晚舟的宪章权利遭到侵犯；

其三，美方提供的证据遗漏关键信息。

其中，加拿大检方拒不承认第三分支的合理性，要求法院予以驳回。不过事实证明，美方证据的可靠性确实存疑，因此法官选择驳回检方申请，接受以上三个分支理由。也就是说，孟晚舟终于能够以美方证据存在遗漏问题为由，要求终止引渡程序。