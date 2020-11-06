美股继续飙涨，蔚来市值超宝马和通用

美国时间周四，美股收盘继续全线大涨，大型科技股领涨。市场预期美国总统和国会选举结果将很快揭晓。

道琼斯指数收盘于 28390.18 点，上涨 542.52 点，涨幅 1.95%，盘中一度上涨了 600 多点；标准普尔 500 指数收于 3150.45 点，上涨 1.95%；纳斯达克综合指数收于 11890.93 点，上涨 2.59%。周四的上涨，创 1982 年以来道指和标指首次连续四个交易日上涨 1% 以上。

与此同时，美股主要股指录得今年 4 月份以来最大单周涨幅。截止周四，本周道指累计上涨 7.1%，标指和纳指分别累计上涨 7.4% 和 9%。

具体来说，在美股周四交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于 119.03 美元，上涨 3.55%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1763.37 美元，上涨 0.81%；亚马逊收于 3322.00 美元，上涨 2.49%；微软收于 223.29 美元，上涨 3.19%；Facebook 收于 294.68 美元，上涨 2.54%；甲骨文收于 56.66 美元，上涨 0.30%；IBM 收于 114.77 美元，上涨 2.56%；奈飞（Netflix）收于 513.76 美元，上涨 3.38%；特斯拉收于 438.09 美元，上涨 4.06%；推特（Twitter）涨 2.22%，优步（Uber）涨 2.37%；Lyft 跌 0.55%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，台积电收于 90.43 美元，上涨 1.10%；英伟达收于 566.40 美元，上涨 2.65%；英特尔收于 45.68 美元，上涨 0.68%；阿斯麦收于 398.19 美元，上涨 3.97%；博通收于 380.87 美元，上涨 4.45%；高通收于 145.41 美元，上涨 12.75%；德州仪器收于 155.56 美元，上涨 2.32%；AMD 收于 83.00 美元，上涨 2.03%；美光科技涨 5.04%；应用材料公司涨 7.85%。

在美国上市的主要中概股多数上涨，阿里巴巴收于 287.75 美元，下跌 2.69%；京东收于 91.59 美元，上涨 2.55%；百度收于 143.94 美元，上涨 2.59%；拼多多收于 113.07 美元，上涨 2.55%；蔚来收于 42.35 美元，上涨 12.30%；小鹏汽车收于 35.85 美元，上涨 30.89%；理想汽车收于 28.09 美元，上涨 10.98%；哔哩哔哩收于 46.06 美元，下跌 4.36%；好未来收于 70.98 美元，上涨 0.01%；爱奇艺收于 25.80 美元，下跌 1.75%；跟谁学收于 72.65 美元，下跌 2.26%；微博涨 2.57%；携程涨 5.66%；汽车之家涨 1.06%；金山云涨 5.99%；陆金所涨 9.31%。

新造车公司股价继续大涨，蔚来、小鹏、理想股价均再创历史新高，小鹏在昨日上涨 23.32% 的基础上，今天继续大涨 30.89%。蔚来市值达 576.88 亿美元，超过宝马和通用汽车市值，后者分别为 414.5 亿欧元（约合 490 亿美元）和 531.5 亿美元；小鹏和理想市值分别达 263.39 亿美元和 234.93 亿美元。

京东、拼多多股价也再创历史最高价，市值均超 1350 亿美元，京东略高。

高科技行业的投资者为可能出现的美国政府分裂而感到高兴，因为这可能意味着税收不会增加，反垄断审查可能会得到控制，而与其它国家的贸易战不会进一步恶化。

美国前副总统拜登入主白宫的可能性正在迅速扩大，在威斯康星州和密歇根州获胜后，他离总统只差 6 张选举人票。与此同时，预计民主党将继续控制众议院，而取代共和党控制参议院的可能性越来越小。

投资公司 Ally Invest 首席投资策略师林赛 · 贝尔（Lindsey Bell）表示：“看来我们可能会看到国会出现分裂，从历史来看，这一直是股市所偏好的。你可以看到这种预期本周三已经被市场消化，医疗保健、通讯服务和科技股领涨大盘。”

在其它方面，美联储周四表示，将利率维持在接近于零的水平不变，并指出美国经济仍远低于疫情爆发前的水平。