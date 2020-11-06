太阳系神秘海洋指南：木卫二最有可能孕育原始生命

北京时间 11 月 6 日消息，据国外媒体报道，当人们提及液态水，都通常认为太阳系仅有地球存在液态水，但事实上我们的太阳系拥有数量惊人液态水。

地球位于太阳系宜居带，所谓的宜居带是指天体最佳适居区域，液态水可以在地球表面存在。在地球之外的星球，无论是行星、矮行星还是卫星，要么温度过高水分被蒸发，要么温度过低水冰冻成固态，但这并不意味着没有液态水。当然，这些潮湿物质并不仅存在于星球表面，所以科学家必须使用各种方法探索发现。

1、木卫二

木卫二冰冷表面之下存在着一个温暖的水世界，木星对木卫二产生引力牵引，使地下水世界保持液态，而不是源自太阳的热量。

2011 年，哈勃太空望远镜发现从木卫二表面喷涌的间歇泉，从而证明月球存在地下海洋，这些间歇泉喷射高度可达 200 公里，有趣的是，早在 1997 年，美国宇航局 “伽利略号”轨道飞行器曾穿过一股喷射水流，尽管我们直到近期才得以证实。

木卫二的特点是表面遍布疤痕的混沌地形，这是由靠近木卫二低纬度地区汹涌的地下水造成的，木卫二还经历了构造变化，可能将表面物质带到地下海洋。毫无疑问，木卫二被视为太阳系中最适合孕育原始生命的星球之一。

2、木卫三

木卫三是木星最大的卫星，该卫星也存在一个隐藏的海洋世界。早在 2015 年，美国宇航局科学家曾观测发现木卫三出现奇怪的摇摆运动，并以此作为地下海洋存在的证据。相关计算表明，这颗超大卫星有 100 公里深的海洋，液态水非常丰富，相比之下地球海洋深度不超过 10 公里。

3、土卫二

另一个地下海洋存在于土卫二，和木卫二一样，这颗雪球般的卫星偶尔也会向太空喷射水柱，美国宇航局 “卡西尼号”探测器探测到来自土卫二间歇泉的盐和硅尘痕迹，从而表明在该卫星冰壳之下存在复杂的化学过程，土卫二表面存在 “虎纹裂缝”，经常渗出液态水。

液态水在土卫二表面已存在数十亿年，主要聚集在南半球，地下海洋像三明治一样，位于土卫二表层和深层之间，地下海洋深度大约是 8-10 公里，其蕴含水量相当于苏必略湖。

土卫二环绕土星的高度椭圆轨道和随之而来的潮汐力使岩石内核保持温暖，该卫星灼热而多孔的内核是由硅酸盐构成，硅酸盐有助于进行复杂的化学反应，该反应可能支持生命存在。事实上，科学家已在土卫二探测到有机分子，但还需要进一步研究寻找微生物存在的有力证据。

4、谷神星

对于矮行星谷神星而言，天体碰撞产生的热量早已消失，但是这颗星球的水分含盐量高，并且一直处于淤泥状态。有时，有些液态水从星球表面渗出，残留高度反光的沉积物。这颗矮行星的蓄水池位于表面之下 40 公里处，直径数百公里，对于直径仅有 950 公里的谷神星而言，这些蓄水量是相当可观的。

5、火星

火星表面曾经存在广阔的海洋和湍急的河流，但现今大部分水都已消失，水分已流失到外太空。但现今火星上仍有一些水资源，几乎全部是冰。2018 年研究表明，这颗红色星球南极冰帽附近可能存在稳定的液态水。

“火星快车号”探测器的仪器雷达信号反射到火星表面，显示出一个直径 20 公里的奇特地下结构，意大利科学家基于该地下结构的物理属性，大胆提出可能存在液态水，认为这里是一个盐水池，或者是充满土壤的泥潭。对于未来火星探险者来讲，这可能是一个好消息，因为液态水在火星上将是一种稀缺资源。

6、冥王星

今年早些时候一项研究表明，矮行星冥王星可能存在一个地下海洋，美国宇航局 “新视野号”探测器传回数据显示冥王星存在一个异常动态表面，自 2015 年 “新视野号”历史性飞越以来，科学家们一直在研究该区域。

冥王星在形成之初似乎经历了高温阶段，使得它能够支持早期的地下海洋，随着时间的推移，这些液体逐渐冻结和膨胀，冥王星地壳开始膨胀和破裂，最终冥王星现今冰冷表面下仍可能存在一些液态水，情况与谷神星非常相似。

7、“冰巨星”：天王星和海王星

难以置信的是，太阳系冰巨星天王星和海王星也可能存在液态海洋，尽管这仅是一种推测，但 2007 年的研究表明这极有可能是真实的。液态水可能存在于大气层底部至内核之间，这里的温度和大气压正好适宜液态海洋存在。依据美国宇航局的观点，如果海王星和天王星真的存在海洋，那么海洋可能占其总质量的三分之二。

8、地球南极沃斯托克湖

南极沃斯托克湖是地球上最神秘的水域，它是南极洲最大的地下湖泊，位于南极东部冰盖之下 3770 米处，该湖泊长 260 公里，宽 50 公里，最大深度大约 500 米。令人难以置信的是，这个湖泊位于冰层之下 4 公里处。

沃斯托克湖形成于 1400 万年前，其湖水与世界其他区域隔绝大约 100 万年，因此，这处地下湖泊为研究古代生态系统的科学家提供一个独特环境，因为这片水域可能生存着某些未知物种。更重要的是，沃斯托克湖可能是木卫二、土卫二的类比实例，它们的冰壳之下都存在液态水。