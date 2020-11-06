苹果 Apple Pay 已在 5.07 亿部 iPhone 上激活

一项新的研究显示，截至 9 月，Apple Pay 已在 5.07 亿部 iPhone 上激活，零售商和银行采用率同比增长达到 20%。

该数据来自 Loup Ventures 的第四次年度 Apple Pay 可用性研究，该研究跟踪了苹果支付平台的增长和采用情况。Loup Ventures 在 2018 年和 2019 年也进行了类似的研究。

Loup Ventures 估计，与去年同期相比，有 5.07 亿 iPhone 用户激活了 Apple Pay，高于 2019 年 9 月的 4.41 亿。这表明年增长率为 15%，部分原因是冠状病毒流行期间非接触式支付的增长。

新的采用率统计意味着苹果 iPhone 总用户数的 51% 已经建立了支付功能。Loup Ventures 的 Gene Munster 还指出，用户增长统计并没有涵盖 Apple Pay 的交易数据，他估计 Apple Pay 的交易数据 “在过去 6 个月里增长了 30% 以上 "。

至于那些 Apple Pay 用户可以利用支付平台的地方，该研究发现，采用该平台的银行和顶级零售商的增长率达到 20% 或更高。

数据显示，约 40% 的顶级零售商在桌面上提供 Apple Pay；39% 的零售商在移动端提供；43% 的零售商在 iOS 应用内提供 Apple Pay。移动端同比增长最快，达到 39%，而桌面端为 22%，iOS 应用为 20%。

Loup Ventures 还指出，银行继续采用苹果付款平台。截至 2020 年 9 月，全球共有 5,480 家支持 Apple Pay 的银行，比去年的 4,250 家增长了 29%。