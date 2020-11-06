Airbnb 或面临房东的集体诉讼：退款混乱，房租缺失

据报道，一名短租度假屋房东已对 Airbnb 发起潜在的集体诉讼，指控该科技公司在 3 月份疫情爆发后，向租客提供全额退款时，违反了与房东签订的合同。

提起诉讼的这名房东是安东尼 · 法默（Anthony Farmer），来自德克萨斯州。周四，法默向旧金山加州北区的美国地方法院提交了诉讼。三年前，法默成为 Airbnb 上的一名房东。由于 Airbnb 取消了租房预订，法默声称该公司须赔偿他 655 美元，并且法默已经停止在 Airbnb 出租房屋。该诉讼针对 Airbnb 提出了三项指控：违反合同，违反受托责任以及违反加州消费者保护法。

在疫情的冲击下，Airbnb 和整个旅游行业都刚刚经历了艰难的一年。眼下，Airbnb 正准备加速上市步伐。因为疫情，Airbnb 在三月份制定了一项新的合理退订政策取代了房东们的退款政策，很多房东因此对公司取消租客预订的做法感到不满。房东们也抱怨付款不翼而飞，而租客们也投诉 Airbnb 没有就受疫情影响的旅行给他们退款。

“因为疫情，房东没有得到报酬，租客也没有获得退款，”法默的代理律师亚伦 · 布卢门撒尔（Aaron Blumenthal）说，“诉讼想要问清楚的事情之一就是这些钱去了哪里。”

这起诉讼尤其值得关注是因为，先前法默曾尝试通过仲裁法院对 Airbnb 采取法律行动，这也是 Airbnb 针对房东的服务条款中所建议的。法默与 FairShake 合作，在仲裁法院提交了自己的案子。自 3 月份以来，这家专门帮助消费者起诉公司的机构 FairShake 已经与众多 Airbnb 房东合作，对 Airbnb 提起诉讼。

“房东和租客都没有拿回他们的钱，”FairShake 的首席执行官提尔 · 利多（Teel Lidow）说，“所以，我们才聚到一起发起仲裁，最终演变成这起集体诉讼。”

在 Airbnb 没有按时支付仲裁案要求的法律费用之后，法默得以对该公司提起公开诉讼。加州的一项新法律规定，如果公司在收到发票后的 30 天内仍没有付款，原告可以将他们的案子从仲裁法院移交到地方法院。

“他们拒不支付仲裁费实在太无耻，”法默说。

在疫情之前，Airbnb 上获得的租金是法默的主要收入来源。法默制定了一项严格的退订政策，可以保证自己在租客取消订单时，他仍可以获得至少一部分订金。但是 Airbnb 在 3 月份新出的合理退订政策取代了法默自己的规定。法默说，虽然 655 美元不是一笔大数目，但他需要这笔钱来支付房屋贷款、水电费、房主协会费以及其他管理短租房的费用。

“疫情期间，这无疑对我有很大的影响，”法默说，“我非常生气。说实在的，我都快气疯了，我就不信其他人没有这样的经历。”

布卢门撒尔说，他们希望案子可以构成集体诉讼，这样其他有同样遭遇的房东也可以加入到其中。考虑到 Airbnb 正准备上市，这起案件或许可以引起公众的关注。

“我相信，如果我们的案子成立的话，公众和潜在的投资者，和房东们一样，也都会想知道，Airbnb 到底欠了房东们多少钱，”布卢门撒尔说。

Airbnb 在 3 月份启动了一项新的合理退订政策，以便为疫情期间出行受影响的租客提供全额退款，而无需履行房东给出的退款规定。但很多租客反映称，当他们试图要求退款时，他们要么无法获得全额退款，要么就根本拿不到退款。

再后来，Airbnb 宣布，其将为房东提供 2.5 亿美元的疫情纾困基金，为他们在自己的退款政策下原本可获得的收入提供 25% 的补偿。但多数房东表示，他们并没有拿到正确的补偿款，或者压根没拿到所谓的补偿款。

8 月份，更多的房东抱怨称，Airbnb 上给他们的房租款 “不翼而飞”。Airbnb 对此解释说，“一个小的技术问题”导致房租款缺失。

“我希望为有此遭遇的其他房东伸张正义，希望 Airbnb 可以为此承担责任，”法默说。

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